إعادة فتح نفق العروبة بمصر الجديدة أمام حركة المرور بعد شفط مياه الأمطار

انتهت أجهزة محافظة القاهرة بالتعاون مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بالقاهرة، من شفط مياه الأمطار بنفق العروبة وإعادة فتحه مرة أخرى أمام حركة مرور السيارات.



كانت مناطق شرق القاهرة شهدت أمس سقوط أمطار غزيرة، ما أدى إلى غرق عدة شوارع وغلق نفقى العروبة والثورة، بمصر الجديدة، حيث دفعت أجهزة محافظة القاهرة بنحو 80 سيارة ومعدة شفط للمياه.



وتواجد محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال، حتى الساعات الأولى من صباح اليوم لمتابعة أعمال شفط المياه، وإعادة فتح الطرق.