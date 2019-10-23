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أخبار العالم

روسيا: لا نرى ضرورة إنشاء منطقة أمنية في شمال سوريا

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 04:06 م
روسيا: لا نرى ضرورة
روسيا: لا نرى ضرورة إنشاء منطقة أمنية في شمال سوريا
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دعاء أبوهشيمة
أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فيرشينين أن موسكو لا ترى ضرورة لإنشاء منطقة أمنية في شمال شرق سوريا تحت المراقبة الدولية.

ووفقا لوكالة "سبوتنيك" الروسية، قال فيرشينين: "من وجهة نظرنا، فإن ما حدث في سوتشي هو حل للمشكلة، أي أن النشاط العسكري لتركيا في هذه المنطقة تم إيقافه وتم منع المواجهات العسكرية المختلفة وتم وضع الأساس لحل جميع القضايا من خلال الحوار. لا يبدو لي ذلك هناك حاجة إلى بعض الإجراءات الإضافية ".

وفي وقت سابق، قالت وزيرة الدفاع الألمانية ورئيسة حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، أنيجريت كرامب كارنباور، إنها ستقترح على الناتو إنشاء منطقة أمنية في سوريا على الحدود مع تركيا.

وكان الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب أردوغان، أعلن التوصل لاتفاق يتضمن نشر حرس الحدود السوري والشرطة العسكرية الروسية على الحدود مع تركيا، وسحب المسلحين الأكراد لمسافة 30 كيلومترا عن الحدود التركية خلال 150 ساعة.
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