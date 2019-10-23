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رياضة

الصفاقسي يتصدر الدورى التونسي مؤقتا بالفوز علي البنزرتي

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 06:28 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الصفاقسي في خطف صدارة الدوري التونسي لكرة القدم (مؤقتا)، عقب فوزه الثمين 2 / 1 على مضيفه البنزرتي اليوم الأربعاء في المرحلة الخامسة للمسابقة، التي شهدت أيضا فوز حمام الأنف على مضيفه مستقبل سليمان بنفس النتيجة، والملعب التونسي على مضيفه شبيبة القيروان 1 / صفر.

وارتفع رصيد الصفاقسي إلى 12 نقطة في الصدارة، متفوقا بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه الاتحاد المنستيري، الذي ربما يستعيد الصدارة حال فوزه على ضيفه هلال الشاية في وقت لاحق اليوم بالمرحلة ذاتها.

في المقابل، تجمد رصيد البنزرتي، الذي تلقى خسارته الثانية على التوالي، عند أربع نقاط في المركز التاسع.
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