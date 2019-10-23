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فن

رامى عياش: لبنان رح يرجع

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 06:31 م
رامى عياش
رامى عياش
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أحمد إبراهيم
نشر الفنان رامى عياش تعليقا عبر حسابه عهلى موقع التواصل الاجتماعى تويتر يدعم فيها مظاهرات لبنان التى تطالب باسقاط النظام بعد القرارات الحكومية الاقتصادية التى يرفضها الشعب.

وقال رامى عياش :"لبنان رح يرجع .. اعطت المظاهرة جمالا ومصداقية ان شاء الله الحق ما بيموت من اليوم ورايح".

يذكر ان الشعب اللبنانى يقيم المظاهرات لليوم السابع على التوالى مطالبا باسقاط النظام بعد القرارات الحكومية التعسفية ضد الشعب .
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