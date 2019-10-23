تفويلة في السما.. طائرة تتزود بالوقود أثناء الطيران | شاهد

عرضت قناة «روسيا اليوم» مقطع فيديو لطائرة اف-22 تتزود بالوقود في الجو.



وكشف مقطع فيديو مصور من الجو عن طائرة "إف-22" تتزود بالوقود أثناء تحليقها من صهريج طائر "كيه إس-135".



وأوضح الفيديو لحظات تزويد طائرة أميركية حربية لطائرة عسكرية من نوع إف-22" بالوقود أثناء تحليقها في الجو من صهريج طائر "كيه إس-135، ضمن تدريبات على استخدام مثل هذه الطائرات خلال التحليق.

