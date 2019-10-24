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مرأة

مفاجأة سارة.. شاهدي ماذا يحدث لجسمك عند تناول ثمرة يوسفي يوميا

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 02:56 ص
ثمرة يوسفي
ثمرة يوسفي
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آلاء حسن
يعد اليوسفي من ألذ الفواكة المنتشرة في فصل الشتاء، إضافة إلى أنه غني بالعديد من الفوائد الصحية، وله خصائص غذائية كثيرة تساعد على فقدان الوزن.

وكشف موقع "boldsky"، عن فؤائد اليوسفي للرجيم:

- تحتوي ثمرة اليوسفي المتوسطة على 50 سعرًا حراريًا؛ مما يجعلها من أفضل الوسائل التي تساعد على إنقاص الوزن.

- تحتوي ثمرة اليوسفي على نسبة مثالية من الألياف الطبيعية، التي تساعد على الشعور بالشبع لفترة طويلة، إضافةً إلى أنها تحتوي نسبة صغيرة من الدهون الطبيعية المفيدة للجسم.

- تساعد ثمرة اليوسفي في تحسين حركة الجهاز الهضمي، نتيجة لتسهيل عملية الهضم، وإتمامها بشكل مثالي.

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