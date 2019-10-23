إسرائيل في حالة تأهب قصوى بسبب إيران.. تفاصيل

يمكن أن تخطط إيران لإطلاق صاروخ كروز مباشر أو القيام بضربة جوية بطائرات بدون طيار ضد إسرائيل ردا على الهجمات الإسرائيلية ضد حلفاء طهران في الشرق الأوسط في سوريا ولبنان والعراق، وفقا لتقارير راديو الجيش الإسرائيلي.



وقالت التقارير، إن إسرائيل "في حالة تأهب قصوى بالفعل بشأن الهجمات المحتملة" قبيل اجتماع مجلس الوزراء الأمني ​​الطارئ الذي دعا إلى عقده مطلع الأسبوع المقبل على خلفية التوترات المتزايدة مع إيران.



وسيكون هذا الاجتماع الأمني ​​الرفيع المستوى، هو الاجتماع الثاني خلال هذا الشهر.



وشهد الاجتماع السابق دفع رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو من أجل مشروع بقيمة 225 مليون جنيه استرليني لتعزيز الدفاعات الجوية لبلاده ضد الهجمات الصاروخية.



تحدث نتنياهو والرئيس روفين ريفلين أيضًا عن الاحتياجات الأمنية الحاسمة في الأيام الأخيرة ، حيث دعوا إلى تشكيل حكومة وحدة واسعة بعد انتخابات 17 سبتمبر، إلا أن آمال نتنياهو السياسية انتهت بعد أن أعلن الإثنين الماضي فشله في تشكيل حكومة إسرائيلية، وبعث بهذا الامر لريفين، الذي قرر تكليف بيني جانتس بتشكيل الحكومة رسميًا، لتنتهي بذلك آمال نتنياهو بعد نحو عقد من الزمان رئيسًا لحكومة الإحتلال.



وقال جيش الدفاع الإسرائيلي إن إيران صعدت على ما يبدو أنشطة الطائرات بدون طيار والهجمات في الأشهر الأخيرة.



في شهر سبتمبر، أدى هجوم صاروخي وطائرات بدون طيار على منشآت النفط السعودية إلى توقف نصف إنتاج المملكة من النفط، حيث قامت طهران بعملٍ إرهابي كبير ضد منشآت النفط السعودية الهامة للعالم، في منشآتي شركة أرامكو في أبقيق وهجرة خريص في الـ14 من سبتمبر الماضي، من خلال استخدام عدد من الطائرات المسيرة المحملة بقذائف.



وأعلن متمردو الحوثي اليمنيون المدعومون من إيران مسؤوليتهم عن الهجمات لكن السعودية وأمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، قالوا إن كل الأدلة تشير إلى طهران.



في أغسطس، نفذت المقاتلات الإسرائيلية غارات جوية في سوريا لإحباط هجوم مخطط له على إسرائيل من قبل مقاتلين مدعومين من إيران باستخدام طائرات مسلحة.



وقال الجيش الإسرائيلي إن قصفه استهدف عناصر من قوة فيلق القدس التابعة للحرس الثوري الإيراني والميليشيات الشيعية التي كانت تخطط لإرسال طائرات هجومية "كاميكاز" إلى إسرائيل مسلحة بالمتفجرات.



خلص مسؤولو الدفاع الإسرائيليون من الهجوم على المنشآت السعودية إلى أنه من المرجح أن يتم شن هجوم مماثل من جانب إيران على إسرائيل ، من غرب العراق ، حيث توجد وجود قوي للميليشيات التي تدعمها إيران.



وتهدد إيران إسرائيل بانتظام، حيث تنظر إليها كعدو قوي متحالف مع الولايات المتحدة ضد طهران وطموحاتها النووية.



وعطلت إسرائيل العمليات الإيرانية في سوريا، حيث يقاتل مقاتلوها ومقاتلو حزب الله إلى جانب القوات الموالية للرئيس السوري بشار الأسد منذ عام 2011.



وتعهدت إسرائيل بمنع "الميليشيات العميلة" لإيران من الحصول على أسلحة متطورة لاستخدامها ضد الاحتلال ، ونفذت مئات الغارات الجوية في سوريا التي تقول إنها كانت تمنع تسليم الأسلحة ووقف التجسس العسكري الإيراني في ذلك البلد.



