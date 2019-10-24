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فن

ريهانا تحضر عيد ميلاد حبيبها السابق دريك

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 06:35 ص
ريهانا - دريك
ريهانا - دريك
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شروق ابراهيم
حرصت النجمة العالمية ريهانا، على حضور حفل عيد ميلاد حبيبها السابق مغني الراب الكندي دريك، بعد مرور عام من إدلائها بتصريح لمجلة فوج العالمية، مؤكدة فيه أنها ودريك ليسا صديقين. 

وقال موقع E news الأمريكي إن ريهانا حضرت حفل عيد الميلاد يوم الاثنين الماضي في أحد الملاهي الليلية الشهيرة في منطقة غرب مدينة هوليوود، لافتا إلى أن النجمة العالمية ودريك ظلا طوال السهرة يتحدثان ويضحكان وفقا لرواية أحد الحاضرين. 

وأطلت ريهانا في حفل عيد الميلاد مرتدية تنورة بيضاء قصيرة ومعطف من نفس اللون وحذاء بكعب أبيض. 

وكان دريك أعلن في حفل توزيع جوائز MTV الموسيقية من قبل، أنه يحب ريهانا منذ 11 عاما اي كان عمره حينها 22 عاما ووصفها في ذلك الوقت بـ حب عمره.
ريهانا تحضر عيد ميلاد حبيبها السابق دريك
ريهانا تحضر عيد ميلاد حبيبها السابق دريك
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ريهانا تحضر عيد ميلاد حبيبها السابق دريك

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