ضحايا الأمطار.. وفاة شخصين صعقا بالكهرباء في كفر الشيخ وطفل بالدقهلية.. وغرق مكتبة في بورسعيد.. وسقوط شرفة منزل سكني في زفتى

سقوط شرفة منزل سكني بسبب سوء أحوال الطقس في زفتى

مصرع طفل صعقًا بالكهرباء في الدقهلية

الأمطار تغرق صالة محطة سكك حديد بنها

تشهد المحافظات موجة من الطقس السيئ، وهطول الأمطار، خاصة على محافظات الوجه البحري، مما تسبب في أضرار مادية وأدت إلى وفاة عدد من المواطنين.وتعرضت ورشة لتجميع الأثاث بمدينة دسوق كفر الشيخ، إلى غرق منتجاتها ومحتوياتها بصورة مؤسفة بسبب هطول الأمطار الغزيرة اليوم، ما أدى إلى ارتفاع منسوب المياه بالشارع لعدم تصريفه في بالوعات الصرف الصحي، ما تسبّب في استياء المواطنين والأهالي من مسئولي المحليات.يقول محمد قنعر، صاحب الورشة لـ"صدى البلد": "لديّ ورشة لتجميع الأثاث بحارة قويطة المتفرع من شارع الشركات بمدينة دسوق، تعرّضت للغرق وتدمير محتوياتها بسبب إهمال مسئولى المحليات بدسوق، فى بالوعات الصرف لا تعمل بكفاءة عالية، مما أدى إلى غرق الأخشاب والمعدات داخل الورشة".وأضاف: "وقمنا بالاتصال بشرطة النجدة؛ لإثبات حالة بما تعرضنا له من ضرر بالغ، وخسائر فادحة"، موضحًا أن الأهالي والجيران بحارة قويطة، قاموا بمساعدتنا في كسح المياه من داخل الورشة، لإنقاذ ما يمكن إنقاذه"، مطالبًا بمحاسبة المسئولين المقصرين عن هذا الإهمال.كما تسببت موجة الطقس السيئ وتساقط الأمطار الكثيف في إغراق مكتبة الكشك الثقافية في بورسعيد ودخول الأمطار إليها، مما أثار استياء مؤسسها.وسخر صاحبها محمود لبلب، مؤسس مبادرة مكتبة الكشك، وهي مبادرة لتنمية الوعي الثقافي، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلا: "كتير بنسمع عن الملاهي المائية ولأول مرة سمعنا عن المكتبة المائية، سؤال دايمًا شاغلنا ليه بنفصل المتعة عن التعليم؟ ده اللي فكرنا فيه ولقينا الحل ونقدمه لأول مرة في Alkoshk Bookstores تحت شعار "اقرأ وبلبط" بأول مكتبة مائية في مصر والشرق الأوسط!".فيما انهارت شرفة منزل سكني قديم بشارع أحمد ماهر بمنطقة الحي البحرى بمدينة زفتى بمحافظة الغربية، بسبب السقوط الكثيف لمياه الأمطار، والذي شهدته المحافظة صباح اليوم.وبالانتقال إلى موقع الحادث، تم وضع الحواجز الحديدية بمحيط المنزل، وهدم الأجزاء الآيلة للسقوط بشرفات المنزل.وأكد المحاسب أحمد النحال، رئيس مركز ومدينة زفتى، أن المنزل بحالة جيدة وغير صادر له قرار إزالة، مشيرا إلى أن ما حدث من انهيار بعض شرفات المنزل بسبب مياه الأمطار الشديدة التي شهدتها قرى ومراكز المحافظة.كذلك أكد معتز محمد طلعت طاهر، رئيس مركز ومدينة الحسنة، أن السيول تسببت في وفاة رجل وابنته بمنطقة حظيرة جبل يلق بمدينة الحسنة نتيجة شدة السيول فجر اليوم والانحدار الشديد من الجبال وهما عبد الله سلامة، حسن الشويكي، 47 عاما، مزارع، وابنته خديجة عبد الله سلامة حسن الشويكي، 13 عاما.فيما غرقت مدخل صالة محطة سكك حديد بنها بسبب انخفاض مستوى المحطة عن الأرض بمسافة، الأمر الذى أدى إلى حدوث حالة من الارتباك بين المترددين على المحطة والمسافرين بعد فشل العمال فى إزاحة المياه باستخدام الجراكن.ودفعت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية بجميع معداتها وسيارات الشفط لرفع تراكمات مياه الأمطار بمدينتى بنها وكفر شكر والتعامل مع المياه المتراكمة ونواتج سقوط الأمطار وتجمعات المياه فور الإبلاغ بسقوط الأمطار، حيث تم الدفع بفرق الطوارئ بالمناطق المتأثرة.وكشفت مصادر بغرفة عمليات محافظة كفر الشيخ، عن تعرض حالتين لصعق بمركزي الحامول ومطوبس بسبب سوء الأحوال الجوية التي تشهدها البلاد.وقالت المصادر إن مستشفى الحامول المركزي استقبل "س. م"، 40 سنة، مصابًا بحروق من الدرجة الأولى بالبطن والفخذين، ادعاء صعق كهربائي، وتوفي متأثرًا بهذه الإصابة.وأضافت المصادر: "واستقبل مستشفى مطوبس المركزي الشاب إ. ر من قرية القني بمركز مطوبس نتيجة تعرضه لادعاء صعق كهربائي من عمود إنارة أمام منزله بسبب هطول الأمطار.وأخيرا لقى طفل مصرعه صعقًا بالكهرباء نتيجة مُلامسته عمود إنارة بمدينة الكردى في الدقهلية.تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء سيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة الكردى بمصرع طفل صعقًا بالكهرباء بأحد شوارع المدينة.وبانتقال ضباط المباحث إلى مكان البلاغ تبين أن الطفل المتوفى يدعى أحمد جمعة إمبابى، 12 عامًا بالصف الأول الإعدادى، وأنه كان عائدًا للمنزل ويسير بجانب جدران المنزل بسبب غرق الشوارع بالماء، إلا أنه تعرض للصعق بالكهرباء من عامود إنارة ما أدى لمصرعه فى الحال.