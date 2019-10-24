اليوم .. فتح باب الترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة أسيوط



اعلنت جامعة أسيوط اليوم الخميس عن موعد اجراء انتخابات الاتحادات الطلابية بمختلف كليات الجامعة.



وقال الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط ، انه تقرر فتح باب الترشح لعضوية لجان الاتحادات الطلابية بالكليات وسحب وتقديم الاستمارات يوم 30 أكتوبر الجاري على ان يتم اعلان الكشوف المبدئية في 3 نوفمبر القادم .



وأضاف رئيس جامعة أسيوط أنه تقرر تحديد يوم 4 نوفمبر لتلقي الطعون وفحصها ، وإعلان الكشوف النهائية للمرشحين لعضوية لجان الاتحادات الطلابية يوم 5 نوفمبر القادم ، كما تقرر بدء فترة الدعاية الانتخابية للمرشحين يوم 6 نوفمبر محذرا من استخدام الشعارات الطائفية والفئوية او الحزبية في الانتخابات .



وأشار رئيس جامعة أسيوط إلى انه يتم إجراء الجولة الاولى من الانتخابات بالكليات والفرز واعلان النتيجة يوم 10 نوفمبر القادم ، بينما تجرى جولة الإعادة في حالة تساوي الأصوات يوم 11 نوفمبر .



ونوه رئيس جامعة أسيوط الى ان انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم بالكليات تجرى يوم 12 نوفمبر ، على ان تجرى انتخابات رئيس ونائب رئيس الاتحاد بالكليات يوم 13 نوفمبر وتختتم مارثون الانتخابات يوم 14 نوفمبر بانتخاب الأمناء والامناء المساعدين للجان العليا لاتحاد طلاب الجامعة وانتخاب رئيس ونائب رئيس اتحاد طلاب الجامعة.



