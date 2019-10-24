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رياضة

أهلي ٢٠٠٥ يواجه ١٥ مايو في بطولة المنطقة غدًا

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 01:02 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
يواجه فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٥ فريق ١٥ مايو غدًا الجمعة، في إطار منافسات الجولة الثالثة من بطولة منطقة القاهرة.

ويسعى فريق الاهلي 2005 لتحقيق فوز جديد في مباراة الغد للمنافسة علي المراكز الاولي مبكرا واستكمال الانطلاقة القوية التي حققها في افتتاح البطولة، بفوزه الكبير ٧ – صفر على فريق مركز شباب الأميرية.

ولم يلعب فريق الأهلي في الجولة الثانية من المسابقة، نظرا مجموعته تضم ١١ فريقًا فقط، ويضطر فريق واحد للراحة في كل جولة.

وكانت قرعة البطولة قد وضعت الأهلي ضمن المجموعة الأولى مع فرق الزهور وطلائع الجيش ومركز شباب الأميرية ومصر للتأمين و١٥ مايو والمقاولون العرب ومركز شباب التجمع والاتصالات ومصر الجديدة وحلوان الرياضي، بينما تضم المجموعة الثانية فرق وادي دجلة وإنبي والداخلية والشمس واتحاد الشرطة والمرج والسكة الحديد والغابة والدرب الأحمر ومركز شباب الجزيرة والطائرات ومركز شباب وطن.

ويقود فريق الأهلي ٢٠٠٥ أحمد سمير مديرًا فنيًا، ومعتز إينو مدربًا عامًا، وأحمد إبراهيم مدربًا لحراس المرمى، وسيد عرفان إداريًا، وإسلام عزيز طبيبًا للفريق، وناجح أبو زهرة أخصائي التدليك.

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