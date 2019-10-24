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أخبار العالم

بسبب الصراع على مناصب.. مقتل مسئولين عراقيين في إطلاق نار

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 06:43 م
العشائر في ديالي
العشائر في ديالي
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عرفة البنداري
ذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية، اليوم الخميس، نقلا عن مصادر محلية في محافظة ديالي العراقية أن مسئولين لقوا مصرعهم في إطلاق نار وأصيب العشرات، بين عشائر بسبب خلافات حول تولي مناصب إدارية.

وقال مصدر محلي للوكالة إن " تسعة أشخاص على الأقل حتى الآن قتلوا من بينهم مدير ناحية ابي صيدا ، ومدير الجنسية في أبي صيدا ورئيس المجلس البلدي في الناحية إضافة إلى عشرات الجرحى ".

وأضاف أن السلطات المحلية في ديالى فرضت حظرا للتجوال في نواحي أبي صيدا والوجيهية وقضاء المقدادية "، لافتا إلى أن "الأوضاع متوترة جدا حاليا".
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