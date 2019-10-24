معاداة السامية.. لافتات في تركيا تدعو لمقاطعة اليهود والمسيحيين



وأشارت إلى أنه تم تعليق اللافتات من قبل منظمتين إسلاميتين متطرفتين تنشطان في المدينة، والتي تعد أكثر المدن تشددا في تركيا.



وذكر موقع سروجيم الإسرائيلي أن الجالية اليهودية في تركيا أعربت عن غضبها من اللافتات وقدمت شكوى إلى السلطات المحلية بدعوى معاداة السامية. وبعد العديد من الشكاوى حول هذه المسألة، قرر وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، التدخل شخصيًا وأمر البلدية المحلية بإزالة الإعلانات.



من جهته قال روى جيلعاد ، المسؤول عن السفارة الإسرائيلية في تركيا: "لقد تم لفت انتباهنا إلى الأمر المقلق، لكن حتى قبل أن نتحرك - كنا سعداء برؤية السلطات المحلية قد اتخذت الخطوة الصحيحة وأزالت اليافطات البغيضة".

ذكرت وسائل إعلام تركية أن يافطات ضخمة في مدينة قونيا، وسط تركيا، حملت دعوات إلى مقاطعة اليهود والمسيحيين لأنهم غير مؤمنين.