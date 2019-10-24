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فن

أصالة تطل بـ النبيتي قبل حفلها في السعودية برفقة بوسي شلبي

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 09:17 م
صدى البلد
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أحمد البهى
نشرت الإعلامية بوسى شلبى عبر صفحتها الشخصية على موقع الصور والفيديوهات الشهير " إنستجرام " ، صورة تجمعها بالفنانة أصالة.

جاءت الصورة قبل استعداد أصالة لاحياء حفلها الجديد، الذى يقام ضمن فعاليات موسم الرياض تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية برئاسة المستشار تركى آل الشيخ.

وظهرت أصالة فى الصورة وهى ترتدى فستانا من اللون النبيتى ، بينما ارتدت بوسى شلبى فستانا من اللون الأسود.
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