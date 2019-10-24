بـ عدسات ملونة وشعر قصير.. أصالة تتجاهل شائعات الطلاق

نشرت المطربة أصالة، صورة جديدة لها على حسابها الشخصى "إنستجرام" بإطلالة ساحرةوأطلت أصالة، بفستان طويل باللون النبيتى وبأكمام طويلة، ومطرز بفصوص صغيرة باللون النبيتى اللامع ، وبتفصيلة تظهر رشاقتها وجمالهاووضعت أصالة، قرط بسيط كأكسسورات هادئة باللون الروز والنبيتى مع تسريحة شعر غير معتادة تتناسب مع إطلالتها الناعمة وتبرز أنوثتهاوأعتمدت أصالة، على الميكب باللون البينك الهتدئ كأيشادو للعيون ، وأرتدت العدسات اللاصقة باللون الرمادى الفاتح، ووضعت احمر شفاة باللون الوردى اللامعوعلقت على الصورة.. أدعوا لى بعد شوى راح كون بينكم، واستعديت لإسعادكم