بـ عدسات ملونة وشعر قصير.. أصالة تتجاهل شائعات الطلاق

ادعوا لي بعد شوي رح كون بينكم ، واستعدّيت لإسعادكم ، بتمنّى لكم وقت مُمتع 🤲🏻 • Dress : @nicolasjebran Makeup : @hananalnajadah Hair dresser : @jessyhairstyle Photography : @lensmotion #أصالة #ليلة_عبدالرحمن_بن_مساعد #موسم_الرياض