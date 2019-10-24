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رياضة

تصرف مفاجئ من لاعبي جينيراسيون عقب انتهاء لقاء الزمالك

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 10:20 م
لاعبي جينيراسيون
لاعبي جينيراسيون
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منتصر الرفاعي - ملك موسي
توجه لاعبو جينيراسيون فوت السنغالي للحكم الكاميروني أليوم نيانت حكم لقاء الفريق أمام الزمالك في إياب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا للاعتراض على قراراته فور انتهاء اللقاء.

وفاز الزمالك على بطل السنغال بهدف دون رد وتأهل لدور المجموعات الأفريقي في حين انتقل بطل السنغال للكونفدرالية.

وخرج الحكم في حماية الأمن بعد اعتراضات لاعبي الفريق السنغالي ضده.
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