بفستان قصير لامع .. ليلى علوى تبهر متابعيها بأحدث إطلالة لها .. صور

شاركت الفنانة القديرة ليلى علوى متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الإجتماعى انستجرام، بمقطع فيديو جديد لها.ظهرت ليلى علوى فى الفيديو بإطلالة عصرية، حيث ارتدت فستان قصير باللون البيج الذي تميز بالنقوشات الملونة و المزينة ببعض الخيوط اللامعة، وقد نالت إطلالتها إعجاب متابعيها على الانستجرام.واعتمدت على خصلات شعرها المموج المنسدل على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا ارتكز على الألوان الترابية التى كشفت عن جمال ملامحها و المتناسقة مع لون بشرتها أيضا، وتزينت ببعض المجوهرات البسيطة.