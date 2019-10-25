بفستان قصير لامع .. ليلى علوى تبهر متابعيها بأحدث إطلالة لها .. صور

شاركت الفنانة القديرة ليلى علوى متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الإجتماعى انستجرام، بمقطع فيديو جديد لها.
ظهرت ليلى علوى فى الفيديو بإطلالة عصرية، حيث ارتدت فستان قصير باللون البيج الذي تميز بالنقوشات الملونة و المزينة ببعض الخيوط اللامعة، وقد نالت إطلالتها إعجاب متابعيها على الانستجرام.
واعتمدت على خصلات شعرها المموج المنسدل على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا ارتكز على الألوان الترابية التى كشفت عن جمال ملامحها و المتناسقة مع لون بشرتها أيضا، وتزينت ببعض المجوهرات البسيطة.
ظهرت ليلى علوى فى الفيديو بإطلالة عصرية، حيث ارتدت فستان قصير باللون البيج الذي تميز بالنقوشات الملونة و المزينة ببعض الخيوط اللامعة، وقد نالت إطلالتها إعجاب متابعيها على الانستجرام.
واعتمدت على خصلات شعرها المموج المنسدل على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا ارتكز على الألوان الترابية التى كشفت عن جمال ملامحها و المتناسقة مع لون بشرتها أيضا، وتزينت ببعض المجوهرات البسيطة.
View this post on Instagram
بيمر خمس سنين على تأسيس جروب الليلاوية .. قدمتولي فيهم كل الدعم والاحتفاء والمحبة اللي أي حد في الدنيا لازم يكون سعيد وممتن لوجودهم في حياته .. فرحتوني بكلامكم وبوستاتكم ومشاركتكم ليا في كل اوقاتي سواء نجاحات عملية او حتى لحظات عائلية وشخصية .. بحبكم جدًا وباتمنالكم كل سعادة ونجاح وفرحة في كل يوم في حياتكم .. كل سنة وكل الليلاوية طيبين ❤️❤️❤️🙌🙌🙌