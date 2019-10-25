تنمية المشروعات وبنك القاهرة يوقعان عقدا بـ500 مليون جنيه للتمويل متناهي الصغر

وقعت الدكتورة نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وطارق فايد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة عقد (مشروع بدايتي - 4) لدعم المشروعات متناهية الصغر بإجمالي تمويل من الجهاز قدره 500 مليون جنيه وذلك ضمن اتفاقية صندوق خليفة لتطوير المشاريع.



ويهدف المشروع إلى تمويل المشروعات المتناهية الصغر القائمة وزيادة مواردها التمويلية من خلال قروض ميسرة مما يساعد هذه المشروعات علي التطوير والتوسع والاستمرار..



وصرحت الدكتورة نيفين جامع بأن توقيع هذا العقد مع بنك القاهرة يأتي وفقا لتنفيذ خطة الدولة لإتاحة تمويل ميسر للمشروعات متناهية الصغر وتشجيع المواطنين خاصة الشباب والنساء علي إقامة مثل هذه المشروعات أو تطوير مشروعاتهم القائمة وذلك من خلال زيادة المحفظة المخصصة لتمويل المشروعات متناهية الصغر بالتعاون مع كبرى البنوك التي تمتلك خبرة في تمويل هذه النوعية من المشروعات بالإضافة الي التعاون مع المئات من الجمعيات الأهلية المتخصصة .



وأشارت إلي أن اهتمام الدولة بدعم قطاع المشروعات متناهية الصغر يأتي لقدرة هذه المشروعات علي توفير فرص عمل لمختلف فئات المجتمع مما يعمل على زيادة الإنتاج والدخل وينعكس على تحسين الحياة المعيشية لأصحابها والعاملين فيها وأضافت سيادتها أن حجم القرض في مشروع بدايتي يصل إلى 30 ألف جنيه وأنه سيتم تمويل حوالي 50 ألف مشروع متناهي الصغر خلال تنفيذ مدة المشروع وذلك في جميع محافظات الجمهورية مما سيوفر عشرات الآلاف من فرص العمل وأشارت إلي أن نسبة المشروعات المخصصة للمرأة في هذا العقد تبلغ نحو 25% من إجمالي التمويل.



ونوهت نيفين جامع إلى أن جهاز تنمية المشروعات قام خلال الفترة من ١٩٩٢ حتى ٣٠/٩/٢٠١٩ بضخ حوالي ١٥,٨ مليار جنيه مصري ( منذ إنشاءه كصندوق اجتماعي و حتى الان ) و استفاد من هذا التمويل ما يقرب من ٢،٧ مليون عميل من خلال الجهات الوسيطة و على رأسهم بنك القاهره و مصر و المئات من الجمعيات الأهلية .. ومنهم ٢ مليار جنيه تم ضخهم خلال ٢٠١٩ لعدد ١٤٥ الف عميل من بدايه يناير و حتي نهايه شهر سبتمبر ٢٠١٩ مما وفر اكثر من ١٥٠ الف فرصة عمل بكافة محافظات الجمهورية.



وأشار "فايد" إلى أن بنك القاهرة يمتلك خبرة واسعة في تمويل المشروعات متناهية الصغر انطلاقًا من الريادة التي حققها في هذا المجال، والتي تمتد لأكثر من 18عامًا ساهمت في توفير نحو 1,200 مليون فرصة عمل ومشروع إنتاجي مستدام يخدم مختلف الشرائح ومن أبرزها الشباب والمرأة المعيلة، حيث تمثل نحو24% من اجمالى السوق واكثر من 50 % من التمويل المتاح من القطاع المصرفى لهذه الشريحة من العملاء، حيث بلغت محفظة القروض متناهية الصغر بالبنك نحو6.5 مليار جنيه لتمويل 240 ألف عميل ومن المستهدف أن تصل إلى 7 مليار جنيه بنهاية عام 2019، وذلك تدعيمًا لمبادرة الشمول المالي .



وأضاف أن تميز بنك القاهرة في هذا المجال يأتي بحكم الإنتشار الجغرافي خاصة في محافظات الصعيد والتى تستحوذ على 55% من إجمالى محفظة البنك، كما تستحوذ المرأة على 35% من إجمالى عدد العملاء و40 % للشباب، كما أشار فايد الي تبني بنك القاهرة إستراتيجية خلال الفترة الحالية لإطلاق حلول وخدمات مصرفية تكنولوجية مبتكرة لعملاء المشروعات متناهية الصغروالتي تساهم في توفير الوقت والجهد، حيث سيتم اطلاق "حلول التمويل متناهي الصغر الإلكترونية" والتي ستمكن العميل من الحصول علي التمويل اللازم أقل من ٢٤ ساعة بأبسط الإجراءات والشروط، بالإضافة الي سهولة الحصول علي التمويل اللازم من خلال زيارات مسئول التمويل بالبنك الي مقر نشاط العميل لإدخال البيانات واستكمال الإجراءات.



وأوضح ان بنك القاهرة أطلق خدمة قبول المدفوعات الإلكترونية علي محفظة الهاتف المحمول من خلال رمز الاستجابة السريع QR Code" والتي ستوفر لعملاء المشروعات متناهية الصغر من التجار إمكانية تحصيل المبالغ المستحقة من الموردين والمحصلين بشكل اسهل واكثر أمانا من خلال محفظة الهاتف المحمول، وكذلك الاستفادة من عملاء المحافظ الالكترونية للأفراد الذين يتعدى عددهم ١٣ مليون عميل في زيادة حجم المبيعات وتسويق المنتجات، حيث أن الخدمة توفر بديل اقل تكلفة واكثر أمانا عن نقاط البيع التقليدية ووسائل الدفع النقدي.



كما أطلق بنك القاهرة خاصية تحصيل الأقساط عن طريق الهاتف المحمول، حيث تم توقيع عقود مع اكبر الشركات انتشارا في السوق لتحصيل أقساط العملاء لمحفظة القروض المتناهية الصغر، بالإضافة إلي إمكانية الاستعلام عن قيمة أقساط القروض للعملاء المستفيدين بقروض متناهية الصغر وتحصيل الأقساط من خلال محفظة العميل الإلكترونية "قاهرة كاش"، وذلك تيسيرًا علي العملاء وتوفير ًا للوقت والجهد في زيارة فروع البنك لسداد الأقساط الكترونيًا.



جدير بالذكر أن العقود المبرمة بين بنك القاهرة والجهاز بدأت منذ عام 2012 وحتى الآن تبلغ قيمتها الإجمالية حوالي 2.386 مليار جنيه تم استخدامها كقروض دوارة وتم من خلالها تمويل 542 ألف مشروع متناهي الصغر بمبلغ 7.176 مليار جنيه وذلك من خلال فروع البنك المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.