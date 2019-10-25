لاميتا فرنجية تستعرض رشاقتها داخل الجيم .. صور



شاركت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية، جمهورها بصورة جديدة وهي داخل إحدى صالات الجيم تمارس بعض التمارين الرياضية.



ظهرت لاميتا فرنجية خلال الصورة وهي تستعرض رشاقتها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام" بملابس رياضية جريئة"



علقت لاميتا فرنجية قائلة: "الصالة الرياضية هي حياتى عندما تقوم فتاة بالعمل ويشد ذيل ذيلها، انت تعرف انك على وشك ان تنزل"



يذكر أن اخر أعمال فرنجية السينمائية، فيلم "بنت من دار السلام"، وشاركها البطولة كل من رحاب الجمل، وراندا البحيري، ومحمود الجبلاوي، ومن إخراج طوني نبيه.





وشاركت لاميتا في مسابقة ملكة جمال لبنان 2004 وحلت وصيفة أولى وشاركت في مسابقة ملكة جمال العالم 2005 كما مثلت في مسلسل عصر الحريم وشاركت رامز جلال في فيلم "حد سامع حاجة".





