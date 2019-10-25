Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

شاهد .. ملخص أهداف مباراة ليستر سيتي وساوثهامبتون فى الدوري الإنجليزي

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 11:51 م
جانب من لقاء اليوم
جانب من لقاء اليوم
Advertisements
حسن العمدة
اكتسح فريق ليستر سيتي منافسه ساوثهامبتون بنتيجة 9-0 فى المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب سانت ميريز فى الجولة العاشرة ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وافتتح ليستر سيتي التهديف فى الدقيقة 10 عن طريق بينجامين تشيلويل داخل منطقة الجزاء بعدما سدد زميله كرة قوية ويتصدي لها حارس مرمي ساوثهامتون وترتدت منه ليكملها بتسديدة فتسكن الشباك علي الفور.

وتلقي ريان بيرتراند لاعب ساوثهامبتون بطاقة حمراء بعد تدخل عنيف علي لاعب ليستر سيتي.

وأضاف ليستر سيتي الهدف الثاني فى الدقيقة 17 عن طريق يوري تيليمانس من تسديدة رائعة داخل منطقة الجزاء.

وبعد مرور دقيقتين سجل ليستر سيتي الهدف الثالث فى الدقيقة 19 عن طريق أيوزي بيريز بعد تنفيذ جملة تكتيكية ليضرب بها دفاع ساوثهامبتون يتواجد داخل منطقة الجزاء فيسددها بقوة لتسكن الشباك، معلنا الهدف الثالث لفريقه.

نجح ليستر سيتي فى تسجيل الهدف الرابع فى الدقيقة 40 عن طريق أيوزي بيريز عقب تلقيه عرضية متقنة من زميله ليسددها بقوة لتسكن الشباك.

وأخيرا سجل فاردي الهدف الخامس لليستر سيتي فى الدقيقة 45 من مراوغة رائعة لمدافع ساوثهامتون داخل منطقة الجزاء وسددها بقوة لتسكن الشباك، معلنا الهدف الخامس.

وفي الشوط الثاني تمكن ليستر سيتي من إحراز الهدف السادس فى الدقيقة 57 عن طريق أيوزي بيريز من تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء فتسكن الشباك.

وجاء الهدف السابع لفريق ليستر سيتي في الدقيقة 58 عن طريق جيمي فاردي عقب تلقيه عرضية رائعة من زميله ليقفز علي أثرها ويسددها برأسية قوية فتسكن الشباك علي الفور.

وسجل ليستر سيتي الهدف الثامن فى الدقيقة 84 عن طريق ماديسون من تسديدة صاروخية من ركلة حرة مباشرة قبل منطقة الجزاء.

وتمكن جيمي فاردي من إحراز الهدف التاسع فى الدقيقة 92 من ركلة جزاء.

وبهذه النتيجة يقفز ليستر سيتي الي المركز الثاني برصيد 20 نقطة، بينما تجمد فريق ساوثهامتون فى المركز السابع عشر برصيد 8 نقاط.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الدوري الإسباني.. برشلونة يعمق جراح ريال بيتيس بالهدف الثالث ..فيديو

الدوري الإسباني .. ألبا يسجل الرابع لـ برشلونة في شباك ريال بيتيس .. فيديو

الدوري الإسباني .. برشلونة يسحق ريال بيتيس 5-2 وجريزمان يسجل هدفين.. فيديو

الدوري السعودي.. ضمك الصاعد حديثا يهزم اتحاد جدة 2-1.. فيديو

الدوري الإنجليزي.. هدف عالمي لـ تشيلسي فى شباك ليفربول.. فيديو

الدوري الإنجليزي .. ليستر سيتي يسحق ساوثهامبتون 5-0 في الشوط الأول.. فيديو

ترشيحاتنا

مصر ستخرج كنوزها.. توفيق عكاشة يتنبأ بـ اكتشافات أثرية كثيرة قريبا.. فيديو

في آخر لحظة .. العناية الإلهية تنقذ طفلا من الموت صعقا بطنطا

اخبار النادي الأهلي اليوم الجمعة.. عدم التجديد لـ رباعي الفريق.. رأي فايلر في التعاقد مع كهربا

موجة سخرية من عروس على مواقع التواصل بسبب الكروكس الأزرق.. شاهد

موعد مباراة الزمالك ومازيمبي في دوري أبطال أفريقيا

بإنتاج يصل لـ 5 ملايين دولار.. ماجد الكدواني يحضر لـ مسلسل عن البابا شنودة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بكتف ساقط .. شاهد.. إطلالة جريئة لــ كنزي عمرو دياب

أب ينفق أموال علاج طفله على المخدرات والكحول.. والنتيجة كارثية.. صور

خفة دم المصريين.. جلسة تصوير لشاب وسط مياه الأمطار بالإسكندرية.. شاهد