تعليق مثير للجدل من خالد الغندور على انضمام كهربا لمعسكر منتخب مصر المقبل

علق الإعلامى خالد الغندور على استدعاء حسام البدرى المدير للمنتخب الوطنى لمحمود عبد المنعم "كهربا" لاعب افيش البرتغالي لقائمة" الفراعنة.



قال الغندور خلال تقديمه لبرنامج الزمالك اليوم : لما هرب الحضري من الأهلي ضمه حسن شحاتة للمنتخب وده منطقي لأنه أحسن حارس في مصر، كهربا معملش حاجة عشان ينضم، انا بقى هشك أن اللي حصل الآتي.. الو كابتن حسام البدري أنا الأهلي ضملنا كهربا وصالح الجمهور بعدما كسبتهم مع بيراميدز".



وأعلن الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى عن قائمة المحترفين لمباراتي كينيا وجزر القمر ضمن تصفيات الأمم الأفريقية والتى ضمت 6 لاعبين هم أحمد حجازي ومحمد صلاح ومحمد النني وأحمد حسن "كوكا" ومحمود حسن "تريزيجيه" ومحمود عبدالمنعم "كهربا" .



ويستعد المنتخب الوطنى لمواجهة كينيا يوم 14 نوفمبر المقبل بالجولة الأولي للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 التى تستضيفها الكاميرون وحرص الجهاز الفني للمنتخب على مشاهدة مباريات منتخب كينيا أمام الجزائر والسنغال و تنزانيا ببطولة أمم أفريقيا 2019 التى استضافتها مصر ، حيث ودع منتخب كينيا البطولة من دور المجموعات بعد احتلاله المركز الثالث بعد الهزيمة من الجزائر والسنغال و الفوز على تنزانيا.