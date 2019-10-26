شاهد.. أول ظهور لـ مي كساب بعد وضع مولودها الثالث

هنأت الإعلامية دعاء فاروق الفنانة مي كساب بمناسبة وضعها مولودها الثالث نوح محمد صلاح الذى وضعته أمس الأول الخميس.
ونشرت دعاء فاروق صورة لـ مي كساب بعد الولادة عبر حسابها الشخصى في انستجرام معلقة: "مبروك يا ميووووي تشريف نوح محمد الدنيا ربنا يجعله سند ليكي ولأخواته ويحفظه ويفرحكم بيه".
وكانت وضعت الفنانة مي كساب مولودها الثالث مساء أمس الأول، الخميس، والذي اختارت له اسم نوح، وسط أهلها وأصدقائها وزوجها أوكا في أحد المستشفيات الكبرى.
وطمأنت مي جمهورها على صحتها عقب إجراء عملية الوضع، حيث قامت بنشر تويتة عبر حسابها الرسمي على "تويتر" قائلة: "الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهاه، نوح محمد صلاح الشريف وصل بالسلامة، شكرا لكل حد دعالي ربنا يرزق كل مشتاق".
ونشرت دعاء فاروق صورة لـ مي كساب بعد الولادة عبر حسابها الشخصى في انستجرام معلقة: "مبروك يا ميووووي تشريف نوح محمد الدنيا ربنا يجعله سند ليكي ولأخواته ويحفظه ويفرحكم بيه".
وكانت وضعت الفنانة مي كساب مولودها الثالث مساء أمس الأول، الخميس، والذي اختارت له اسم نوح، وسط أهلها وأصدقائها وزوجها أوكا في أحد المستشفيات الكبرى.
وطمأنت مي جمهورها على صحتها عقب إجراء عملية الوضع، حيث قامت بنشر تويتة عبر حسابها الرسمي على "تويتر" قائلة: "الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهاه، نوح محمد صلاح الشريف وصل بالسلامة، شكرا لكل حد دعالي ربنا يرزق كل مشتاق".