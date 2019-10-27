للسيدات فقط.. تعرفي على أسباب غير متوقعة لجفاف المهبل

يصاحب تقدم المرأة في العمر بعض التغيرات في إنتاج الهرمونات التي قد تتسبب في ضعف جدران المهبل، مما يتسبب في الاصابة بجفاف المهبل، ومع أن التغيرات الهرمونية هي السبب الأكثر شيوعًا للجفاف المهبلي لكنها ليست السبب الوحيد.





فقد أشار موقع " health line" إلى أسباب أخرى قد تتسبب في الإصابة بجفاف المهبل عند السيدات، حيث يعتبر إنخفاض مستويات هرمون الاستروجين هي السبب الرئيسي للجفاف المهبلي، فقد أشار الموقع للأسباب الأخرى التي قد تتسبب في نقص هرمون الاستروجين لتشمل :-





- الرضاعة الطبيعية





- تدخين السجائر





- الإجهاد المفرط





- اضطرابات الجهاز المناعي





- بعض علاجات السرطان ، مثل الإشعاع على الحوض ، والعلاج الهرموني ، أو العلاج الكيميائي



