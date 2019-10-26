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فن

رد صادم من رانيا يوسف عن علاقتها بـ نادية الجندي .. فيديو

السبت 26/أكتوبر/2019 - 05:50 م
رانيا يوسف
رانيا يوسف
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أحمد إبراهيم
كشفت الفنانة رانيا يوسف عن علاقتها بالفنانة نادية الجندى وحالة الخلاف الحاد الذى نشبت بينهما.

وردت رانيا يوسف عن هذه العلاقة خلال لقائها ببرنامج "عرب وود" بشكل صادم قائلة : "لا احب ان يتم مسائلتى عن نادية الجندى لان ليس هناك اى علاقة صداقة تجمعنا سويا".

وأردفت رانيا يوسف قائلة : "العامل المشترك الوحيد بيننا انها كانت متزوجه من المنتج محمد مختار وكذلك أنا ولكن بعد طلاقى منه زال هذا العامل المشترك".

يذكر ان رانيا يوسف تقوم حاليا بتصوير دورها فى مسلسل "الانسة فرح" والذى تقوم ببطولته اسماء ابو اليزيد.
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