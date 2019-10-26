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فن

شاهد.. تامر عاشور يغني من غير ما أحكيلك لايف

السبت 26/أكتوبر/2019 - 08:00 م
تامر عاشور
تامر عاشور
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قسم الفن
نشر الفنان تامر عاشور مقطع فيديو و هو يغني اغنية "من غير ما احكيلك" من البوم "ايام" علي "البيانو" علي حسابه الشخصي عبر موقع "انستجرام" من خلال خاصية "الاستوري".

و من ناحية اخري قررت الشركة المنظمة لحفل النجم تامر عاشور، تأجيله بعدما كان من المقرر إقامته يوم 25 من أكتوبر الجاري، في نادي ايروسبورت على طريق المطار، بمشاركة الفنانة الجزائرية هنادي، والـ"دي جي" رامي بلازن، لتصبح يوم 8 من نوفمبر المقبل، نظرًا لتعرّض البلاد لحالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية تستمر حتى الجمعة.

ووفقا لبيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من المتوقع أن تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحرى والقاهرة.

ومن المقرر أن يقدم تامر عاشور، خلال الحفل، مجموعة من أشهر أغانيه، منها "وقت الوداع، أجمل حلم، ليه بيفكر، عشت معاك حكايات، تسلم، خدها كلمة"، بالإضافة لأغاني أحدث ألبوماته "أيام".

يُذكر أن آخر أعمال تامر عاشور ألبوم "أيام"، الذي طرحه عبر يوتيوب محققًا نجاحًا كبيرًا، ويضم 12 أغنية، وهي: "ماشوفناش خير، من غير ماحكيلك، قولوله سماح، ما تختلفيش، في بالي، بقالي زمان، مرة، خلصانة الحكاية، أيام، حبيبي أنت حبيبي، ده حكاية".
شاهد.. تامر عاشور يغني من غير ما أحكيلك لايف
شاهد.. تامر عاشور يغني من غير ما أحكيلك لايف
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