تعرف على الفرق بين الشيك وإيصال الأمانة والعقوبات المرتبطة بهما

يخلط البعض بين الشيك وإيصال الأمانة، إلا أنهما يختلفان كثيرا طبقا لتعريفات قانون الإجراءات الجنائية والعقوبات المرتبطة بهما في قانون العقوبات.



ففى ذات السياق وضح تامر الباشا المحامى والخبير القانونى الفرق بين الشيك وإيصال الأمانة والعقوبات المرتبطة.



الشيك:

محرر مكتوب وفقا لما حدده القانون، وهو أمر من الساحب (محرر الشيك)، إلى المسحوب عليه (الشيك) لصالح المستفيد (وهو المحرر له الشيك).

البيانات المطلوبة بالشيك:

1- كتابة كلمة الشيك أعلى الورقة.

2- اسم البنك.

3- تاريخ إصدار الشيك.

4- التوقيع.



أنواع الشيك:

الشيك المسطر، والشيك غير المقابل للتداول، والشيكات الحكومية، والشيكات السياحية أو شيكات المسافرين، الشيكات البريدية، الشيك المعتمد، الشيك المقيد في الحساب.



وألزم المشرع أن يكون الشيك المصرفى صادرا من البنك المسحوب عليه، وأن يكون المحرر نموذجا من نماذج البنك وفقا لقانون 17 لسنة 1999 "قانون التجارة".



عقوبة الشيك بدون رصيد:

حسب المادة 534/1 من قانون التجارة فإنه "يعاقب بالحبس من 24 ساعة إلى ثلاث سنوات وبغرامة لا تتجاوز 50 ألف جنيه كل من ارتكب عمدا أحد الأفعال الآتية:

1 – إصدار شيك ليس له مقابل واف للصرف.

2 – استرداد كل الرصيد أو بعضه أو التصرف فيه بعد إصدار الشيك بحيث يصبح الباقى لا يفى بقيمة الشيك.

3 – إصدار أمر للمسحوب عليه بعدم صرف الشيك في غير الحالات المقررة قانونا.

4 – تحرير شيك أو التوقيع عليه بسوء نية على نحو يحول دون صرفه.



إيصال الأمانة:

ورقة تتم بين ثلاثة أشخاص يتعهد فيها شخص بتوصيل شيء أو مبلغ من شخص إلى شخص آخر.

مثال: "س" أعطي لـ "ص" مبلغا ليقوم بتسليمه إلى "ج" فإذا لم يقم ص بتسليم المبلغ إلى "ج" فيكون في هذه الحالة خائنا للأمانة، وبالتالي يقع عليه عقاب جريمة الخائن للأمانة.



عقوبة إيصال الأمانة:

حسب نص المادة 341 من قانون العقوبات فإن "كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ مالية أو أمتعة أو بضائع أو نقودا أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك إضرارا بمالكيها أو أصحابها أو واضعى اليد عليها وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له إلا على وجه الوديعة أو الإجارة أو على سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفة كونه وكيلا بأجرة أو مجانا بقصد عرضها للبيع أو بيعها أو استعمالها في أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليه بالحبس من 24 ساعة إلى 3 سنوات ويجوز أن يزيد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه".

وعليه بشكل مبسط يمكننا القول في نقاط موجزه بان الفرق بين ايصال الأمانة والشيك.



أولا: الشكل القانوني لكل من إيصال الأمانة والشيك:



إيصال الامانه:

ببساطه هى عمليه يجب ان تتم بين 3 اشخاص مثال محمد اعطانى 300 الف جنيه لاعطيهم لأحمد فاذا لم اوصلهم لاحمد اكون خائن للامانه اذا ايصال الامانه اذا تم بين شخصين يكون فقد ركن من مصدر قوته ولكن الان يمكن لبعض القضاه قبول ايصال امانه بين طرفين كنوع من الاستثناء) اذا ايصال الامانه ورقه تتم بين ثلاث اشخاص يتعهد فيها شخص بتوصيل شئ من شخص الى شخص اخر.



ملحوظه: قائمه المنقولات التى يوقع عليهاالعريس تعد من عقود الامانة.

الشيك:

هناك نوعان للشيك شيك بنكى وهو مسحوب على بنك معين مدون فيه رقم الحساب و قديما كان هناك شيك خطى وهو الذى كان يباع فى المكتبات وسعت الحكومه لالغاء الشيك الخطى وقد تم بالفعل إلغائه الوصف الجنائى لكل من الشيك وايصال الامانه:

يجرم الشيك بجريمه شيك لايقابله رصيد قائم ايصال الامانه يجرم بجريمه خيانه الامانه وكلاهما من مواد الجنح يعنى ادنى حد للعقوبه 24 ساعه واقصى حد للعقوبة 33 سنة حتى الان اعتقد انهما متساويان فى القوة نأتي لأهم نقطه في الموضوع كله :

طرق الدفاع أو الطعن عليهما



أولا : الشيك هناك نص قانوني يقول ( الشيك منزه عن غرضه) حتى لو ثبت للقاضي أن هذا الدين دين مخدرات أو أعمال منافية للآداب.

- الشيك كاداه وفاء والشيك كاداه ضمان

فإذا اعترف المتهم بتوقيعه للشيك فلا يملك الحل من 33 حلول الدفع او الحبس أو اثبات ان هذا الشيك أداة ضمان أو ائتمان اى إذا استطاع المتهم أن يثبت أن هذا الشيك أداة لضمان عمله شئ معين وليس دين هنا بسقط الشيك ولكن المفترض او الاصل ان الشيك اداه وفاء ويقع اثبات العكس على المتهم لانه لو استطاع المتهم اثبات ان الشيك أداه ضمان ضمن الا يحبس وتتحول إلى دعوى مطالبه

ثانيا : إيصال الامانة اذا اثبت المتهم ان ايصال الامانه هذا ناتج عن تجاره غير مشروعه يسقط إيصال الامانه

يجوز للمتهم ان يتمسك ببطلان ايصال الامانه اذا تم بين شخصين فقط لان باتمام ايصال الامانه بين شخصين انتفت عله الايصال وانتفت صله التسليم والتسلم فهو يستلم ليسلم فاذا انتفت صله التسليم والتسلم قد يحكم ببطلان ايصال الامانه

- إيصال الامانه

ايصال الامانه هو اكثر صور جريمة خيانة الامانه شيوعا فى الحياه العمليه من حيث هو الاكثرفى التجاره واثبات الديون والحقوق وصورته الشائعه اليوم ان يسلم احد الاشخاص مبلغا من المال على سبيل الامانه الى شخص اخر ليقوم بتوصيله الى طرف اخر ثالث بحيث اذا لم يقم بتوصيل المبلغ تتم تحريك دعوى خيانة الامانه ضده وهى جنحه الحد الاقصى لعقوبتها 3سنوات الايصال عموما يعتبر سند قوى للعقوبه الا انه فى بعض الاحيان يكون فى غاية الضعف خصوصا لو استخدم تلفيقا وزورا، و ايصال الامانه الحكم العام فيه انه لا يجوز ان يحرر على بياض اذ لو اثبت المتهم انه كان على بياض وتم تحريره بمبالغ غير حقيقيه اصبح من السهل الحصول على البراءه فى الدعوى مع بعض الاجراءات الاخرى لذا فالنصيحه هى ان لا توقع على ايصال امانه على بياض ولا تستوقع احدا على بياض والدعوى تبدأ حين يحركها صاحب الايصال (المجنى عليه)ضد المتهم موقع الايصال.

