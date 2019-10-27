لا يصلح للاستخدام الآدمى.. أهالى قرية جلفينا فى الشرقية يطالبون بتحسين جودة رغيف الخبز

شكا المواطن جمال هيكل، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من تضرره جراء سوء جودة رغيف الخبز فى قرية جلفينا مركز بلبيس محافظة الشرقية.



وقال فى رسالته: لا بد من الاهتمام بجودة رغيف الخبز المقدم للمواطنين حيث أنه لا يصلح للاستخدام الآدمى، ونناشد المسؤولين بإيجاد حل فى أسرع وقت ممكن رأفة بحال وصحة المواطنين.



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