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بين الناس

لا يصلح للاستخدام الآدمى.. أهالى قرية جلفينا فى الشرقية يطالبون بتحسين جودة رغيف الخبز

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 09:03 ص
صدى البلد
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وسام مختار
شكا المواطن جمال هيكل، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من تضرره جراء سوء جودة رغيف الخبز فى قرية جلفينا مركز بلبيس محافظة الشرقية.

وقال فى رسالته: لا بد من الاهتمام بجودة رغيف الخبز المقدم للمواطنين حيث أنه لا يصلح للاستخدام الآدمى، ونناشد المسؤولين بإيجاد حل فى أسرع وقت ممكن رأفة بحال وصحة المواطنين.

ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360
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