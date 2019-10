بـ فستان أسود مشجر.. ريا أبي راشد بإطلالة أنيقة مع أرنولد شوارنيجر

نشرت الإعلامية ريا أبي راشد صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على الإنستجرام، وكانت بصحبة الممثل الأمريكي ولاعب كمال الأجسام أرنولد شوارزنيجر، والممثلة ليندا هاميلتون، وذلك بعد اقتراب عرض فيلمهم سويا، والذي يدعى Terminator 2 ، وذلك بعد آخر مرة قاموا بالتعاون مع بعضهم البعض في فيلم واحد منذ 35 عاما.



وعلقت ريا أبي راشد على صورتها، وقالت:Another photo with legends! ⠀.. 35 years later, they’re back together! Find out more tomorrow on the next episode of، وتعني: صورة أخرى مع عظماء التمثيل.. ولقاء مع العملاقة وأول تعاون لهم مجددا بعد 35 عامًا، والذي سوف يعرض غدا على سكوب وز ريا".



وارتدت ريا أبي راشد فستانا باللون الأسود والمشجر بالورود، وبأكمام طويلة، وهو ما أبرز من أناقتها بشكل كبير وأنوثتها.



وتركت ريا أبي راشد شعرها منسدلا عبر أكتافها لتبرز من رقة ملامحه، فيما اختارت بعض اللمسات البسيطة من المكياج، وكما هو معهود عنها اختيار الآي لاينر، مع وضع اللون الكشميري كأحمر شفاه.



ولم تتكلف ريا ابي راشد في ارتداء الإكسسورات، إلا أنها اكتفت بوع طلاء الأظافر باللون الأحمر، وإليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها..