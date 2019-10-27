خصومة ثأرية.. أمن القاهرة يضبط قاتلي تاجر بمدينة بدر

نجح رجال الامن بالقاهرة فى كشف غموض وضبط مرتكبى واقعة مقتل مالك محل طيور بمدينة بدر إثر إطلاق أعيرة نارية عليه لوجود خصومة ثأرية مع أخرين ، وامر اللواء محمد منصور مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة باخطار النيابة للتحقيق.



تبلغ لقسم شرطة بدر بإطلاق أعيرة نارية ووفاة شخص بشارع الزلزال بدائرة القسم ، علي الفور وجه اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة بسرعه الإنتقال والفحص و تبين من التحريات أنه أثناء تواجد مستأجر محل طيور كائن بمنطقة البلاغ عثر عليه متوفى إثر إصابته بطلقات نارية متفرقة بالجسم ، وعامل طرف الأول مُصاب بطلق نارى بالقدمين ، وتم نقله للمستشفى لتلقى العلاج .



كما تبين ان سيارة توقفت و يستقلها ٣ أشخاص ترجل منها إثنين وأطلقا أعيرة نارية تجاه المحل من طبنجة كانت بحوزة أحدهما وإستقلا السيارة ولاذوا بالفرار ، ونتج عن ذلك الإصابات التى أودت بحياة الأول واصابه الاخر.



من خلال جمع المعلومات وتكثيف التحريات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة 5 أشخاص وذلك إثر خصومة ثأرية بينهما بالجيزة ،تم إستهدافهم وأمكن ضبط ٤ أشخاص منهم.



وإعترفوا بإرتكاب الواقعة ، حيث قاموا بإستئجار السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة من أحد معارض السيارات وتوجهوا إلى المجنى عليهم وبحوزتهما أسلحة نارية ثم قاموا بإرتكاب الواقعة ، وأضافوا بتخلصهم من الأسلحة النارية والملابس المستخدمة فى إرتكاب الواقعة بإلقائها بإحدى الترع تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى تكثيف الجهود الأمنية لضبط المتهم الهارب .