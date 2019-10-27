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حوادث

خصومة ثأرية.. أمن القاهرة يضبط قاتلي تاجر بمدينة بدر

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 12:29 م
المتهمين
المتهمين
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محمد صبري
نجح رجال الامن بالقاهرة فى كشف غموض وضبط مرتكبى واقعة مقتل مالك محل طيور بمدينة بدر إثر إطلاق أعيرة نارية عليه لوجود خصومة ثأرية مع أخرين ، وامر اللواء محمد منصور مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة باخطار النيابة للتحقيق.

تبلغ لقسم شرطة بدر بإطلاق أعيرة نارية ووفاة شخص بشارع الزلزال بدائرة القسم ، علي الفور وجه اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة بسرعه الإنتقال والفحص و تبين من التحريات أنه أثناء تواجد مستأجر محل طيور كائن بمنطقة البلاغ عثر عليه متوفى إثر إصابته بطلقات نارية متفرقة بالجسم ، وعامل طرف الأول مُصاب بطلق نارى بالقدمين ، وتم نقله للمستشفى لتلقى العلاج .

كما تبين ان سيارة توقفت و يستقلها ٣ أشخاص ترجل منها إثنين وأطلقا أعيرة نارية تجاه المحل من طبنجة كانت بحوزة أحدهما وإستقلا السيارة ولاذوا بالفرار ، ونتج عن ذلك الإصابات التى أودت بحياة الأول واصابه الاخر.

من خلال جمع المعلومات وتكثيف التحريات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة 5 أشخاص وذلك إثر خصومة ثأرية بينهما بالجيزة ،تم إستهدافهم وأمكن ضبط ٤ أشخاص منهم.

وإعترفوا بإرتكاب الواقعة ، حيث قاموا بإستئجار السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة من أحد معارض السيارات وتوجهوا إلى المجنى عليهم وبحوزتهما أسلحة نارية ثم قاموا بإرتكاب الواقعة ، وأضافوا بتخلصهم من الأسلحة النارية والملابس المستخدمة فى إرتكاب الواقعة بإلقائها بإحدى الترع تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى تكثيف الجهود الأمنية لضبط المتهم الهارب .
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