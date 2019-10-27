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رياضة

هذا الشبل من ذاك الأسد.. شاهد رونالدو برفقة ابنه في الطائرة

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 02:10 م
كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو
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القسم الميدانى
نشر كريستيانو رونالدو، اللاعب البرتغالى، ولاعب يوفنتوس، فيديو جديد على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، وظهر فيه يعلب مع ابنه فى الطائره خلال رحلتهما.

وعلق الأسطورة البرتغالية على الفيديو قائلا: "كن حذرا نحن هنا" ونال الفيديو إعجاب الكثير من متابعيه.

وجاءت التعليقات من متابعيه العرب كالتالى: "الأفضل - ربنا يحفظه - هذا الشبل من ذاك الاسد".
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