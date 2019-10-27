السن الحقيقية لـ قاتل ضحية الشهامة.. الطبيب الشرعي: طعنة نافذة سبب وفاة محمود البنا.. وتأجيل محاكمة المتهمين لجلسة 17 نوفمبر

- تأجيل محاكمة محمد راجح و3 آخرين متهمين بقتل محمود البنا لـ 17 نوفمبر

- المحكمة تستمع لشهود الإثبات فى القضية - تشديدات أمنية كبيرة أمام وداخل المحكمة تزامنا مع عقد الجلسة - المحكمة تمنع الصحفيين والأهالى من حضور الجلسة والسماح للمحامين الموكلين فقط













قررت محكمة جنايات الأحداث بمحكمة شبين الكوم الجزئية، تأجيل ثاني جلسات محاكمة المتهمين بقتل شهيد الشهامة محمود البنا لجلسة الأحد 17 نوفمبر لسماع مرافعات المحامين سواء للمجني عليه أو المتهمين.





وبدأت الجلسة في التاسعة صباحا وسط تشديدات أمنية للاستماع إلى محامي المجني عليه ومحامي المتهمين الأربعة وكذلك شهود الإثبات في جلسة مغلقة.





وشهد خارج نطاق قاعة المحاكمة، تشديدات أمنية مكثفة وزحام شديد من المحامين في انتظار قرار المحكمة في قضية قتل البنا.





وسط تشديدات أمنية مكثفة، دخل المتهم الرئيسي في قتل محمود البنا، إلى محكمة شبين الكوم الجزئية، لحضور ثاني جلسات المحاكمة، في جلسة مغلقة داخل إحدى قاعات محكمة شبين الكوم الجزئية أمام محكمة جنايات الأحداث.





وحضر الجلسة القاتل الرئيسي محمد راجح والثلاثة متهمين الآخرين، وكذلك حضور والد المجني عليه والمحامين، وكذلك شهود الإثبات ورجال من قوات الأمن.





تفقد اللواء سعيد عباس، محافظ المنوفية، المحكمة تزامنا مع بدء الجلسة، وتفقد التشديدات الأمنية أمام قاعة المحاكمة وخارجها.





وجرت المحاكمة داخل قاعة مغلقة بمحكمة شبين الكوم وسط تشديدات أمنية حيث تم وضع حواجز أمنية أمام القاعة المخصصة للمحاكمة، ومنع الدخول سوى للمحامين الموكلين من أهل المجني عليه، وأهل المتهمين في القضية.





وأثبتت المحكمة سن القاتل محمد راجح والذي تبين أنه أقل من 18 عاما من واقع الأوراق الرسمية وتبين لدي المحكمة ثبوت السن القانوني له.





واستمعت المحكمة لشهادة الشهود والطبيب الشرعي الذي قام بالكشف على الشهيد محمود البنا بعد الواقعة.





واستمعت المحكمة إلى 7 شهود في واقعة القتل كما استمعت لبعض أصدقاء الشهيد الذين تبين وجودهم في مكان حدوث الواقعة.





وأقر الطبيب الشرعي أن سبب وفاة الشهيد محمود البنا شهيد الشهامة هو نزيف حاد نتيجة طعنة نافذة في الفخذ الأيسر من آلة حادة ، وأن جثة الشهيد تعرضت لسبع طعنات.





وشهدت المحكمة عرض فيديو 14 دقيقة لمقتل البنا من مسرح الجريمة وقت وقوع الحادث من كاميرات المراقبة.





يذكر أن اليوم هو ثاني جلسات محاكمة المتهمين بقتل شهيد الشهامة محمود البنا علي يد ٤ شباب آخرين وذلك بعدما تم تأجيل الجلسة الاولي للاطلاع علي اوراق القضية والمستندات.



