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ديني

خالد الجندي: هذه مشكلة الأنبياء مع أقوامهم ..فيديو

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 06:47 م
الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي
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محمد صبري عبد الرحيم
قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن مشكلة الأنبياء مع قومهم كانت تمسكهم بعادات آبائهم، متابعًا: "كانوا بيقولوا للأنبياء إحنا وجدنا آبائتا بيفعلوا كده يبقى هنعمل زي ما عملوا ومش هنسيب اللي كانوا بيعملوه".

وأضاف "الجندي"، خلال تقديم برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية " dmc" مساء اليوم الأحد، أن كل شخص لديه جزء من القداسة النفسية الناتجة عن عادات أبيه أو أمه، وبالتالي ينظر إلى ما تركه الآباء بنوع من القداسة، مستكملًا: "ودي مشكلة الأنبياء، ودي غلط".

وأشار إلى أن معركة القرآن هي معركة لملمة التراث؛ أي عدم انتقاء التراث، أي عدم انتقاء ما ينفعك من التراث، وترك الأشياء السيئة لماضيها.

وأوضح أن التراث هو ما تركه السابقون من فكر ومعتقد وثقافة، لافتًا إلى أن التراث لا يعني الأموال أو القرآن والسنة.
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