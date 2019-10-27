خالد الجندي: هذه مشكلة الأنبياء مع أقوامهم ..فيديو

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن مشكلة الأنبياء مع قومهم كانت تمسكهم بعادات آبائهم، متابعًا: "كانوا بيقولوا للأنبياء إحنا وجدنا آبائتا بيفعلوا كده يبقى هنعمل زي ما عملوا ومش هنسيب اللي كانوا بيعملوه".





وأضاف "الجندي"، خلال تقديم برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية " dmc" مساء اليوم الأحد، أن كل شخص لديه جزء من القداسة النفسية الناتجة عن عادات أبيه أو أمه، وبالتالي ينظر إلى ما تركه الآباء بنوع من القداسة، مستكملًا: "ودي مشكلة الأنبياء، ودي غلط".





وأشار إلى أن معركة القرآن هي معركة لملمة التراث؛ أي عدم انتقاء التراث، أي عدم انتقاء ما ينفعك من التراث، وترك الأشياء السيئة لماضيها.



