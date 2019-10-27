الدم بقى ميه.. وحيد دافع عن خالته فقتله ابنها فى الخصوص.. تفاصيل

"مكنش قصدى أموته.. ده مهما كان ابن خالتى والدم عمره ما يبقى ميه".. بهذه الكلمات بدأ المتهم بقتل ابن خالته كلامه خلال التحقيقات التى أجريت معه.





وقال المتهم، إنه قام مع والدته بزيارة المجنى عليه فى منزله، مشيرا إلى أنه خلال تواجدهما قامت والدته بمعاتبته لعدم قيامه بالبحث عن فرصة عمل فقام بالتعدي عليها بالسب والشتم؛ الأمر الذي دفع المجني عليه إلى طرده من المنزل، وحال ذلك حدثت بينهما مشادة كلامية تطورت لمشاجرة؛ قام على أثرها المتهم بالتعدي على المجني عليه بسلاح أبيض "سكين"، محدثا إصابته التي أودت بحياته وفر هاربًا.





تلقى اللواء طارق عجيز، مدير أمن القليوبية، إخطارًا بورود بلاغ لقسم شرطة الخصوص، من الأهالي بحدوث مشاجرة ووجود متوفى بدائرة القسم.





وانتقل العميد عبدالله جلال، رئيس فرع البحث الجنائي، إلى موقع الحادث وبالفحص تبين حدوثها بين طرف أول "وحيد م ح"، 18 عامًا، طالب، وسائق توك توك؛ توفي إثر إصابته بجرح وطرف ثانٍ نجل خالة الأول "سيف ع ع"، 21 عامًا، طالب.





تم نقل جثة المتوفي لمشرحة مستشفى المطرية بالقاهرة والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، وتمكن ضباط مباحث القسم من ضبط المتهم.





وبمواجهته أقرّ بارتكابه الواقعة، وتم ضبط السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة عبارة عن سكين وتم التنسيق مع فرع الأمن العام بالقليوبية، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.