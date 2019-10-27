حرمونا من أول فرحتنا.. والد محمود البنا أمام المحكمة: ما يكفنيش إعدامهم

"ما يكفنيش إعدامهم ابني مات بسبب تربيته"، هكذا بدأ محمد البنا والد شهيد الشهامة محمود البنا حديثه أمام قاضي المحاكمة بعدما سمح له بإلقاء شهادته.



جاء ذلك خلال ثاني جلسات محاكمة المتهمين بقتل محمود البنا بمحكمة شبين الكوم الجزئية.



وأضاف الأب المكلوم الذي بدا متماسكا خلال ثاني جلسات محاكمة المتهمين، أنه ربى نجله تربية سليمة على الأخلاق والشهامة، وما فعله المتهمون يستحق أكثر من إعدامهم قائلا "حرمونا من أول فرحتنا اللي تعبنا علشانه".



يذكر أن اليوم كان ثاني جلسات محاكمة المتهمين بقتل شهيد الشهامة محمود البنا علي يد ٤ شباب آخرين، وذلك بعدما تم تأجيل الجلسة الأولى للاطلاع على أوراق القضية والمستندات.



وكانت نيابة تلا بمحافظة المنوفية قررت حبس كل من مصطفى محمد مصطفى، 17 سنة، طالب، ومحمد أشرف راجح، 18 سنة، طالب، وإسلام عاطف، 17 سنة، طالب، وإسلام إسماعيل، لقيامهم بقتل الطالب محمود البنا، طالب بالصف الثاني الثانوي، وذلك لاعتراضه على قيام أحدهم، ويدعى محمد راجح، بنهر إحدى الفتيات في الشارع، ومحاولة التعدى عليها، فاصطحب أصدقاءه وقاموا بقتل محمود وتركه غارقا في دمائه.

