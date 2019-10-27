بعد تداول مقطع فيديو.. القبض على 3 طلاب سحلوا طفلا من ذوي الاحتياجات الخاصة بالوراق

تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة بإشراف اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية مدير الامن من ضبط 3 طلاب لاتهامهم بسحل طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة.



رصدت المتابعة الأمنية تداول مقطع فيديو يتضمن قيام شابين بالتعدي بالضرب على ثالث من ذو الاحتياجات الخاصة أمام ورشة نجارة علي الفور أمر اللواء محمود السبيلي مدير مباحث الجيزة بتشكيل فريق بحث وتحري لضبط المتهمين.



وباجراء التحريات باشراف اللواء محمود السبيلي مدير الادارة العامة للمباحث تبين أن وراء الواقعة طلاب بالصف الأول الثانوي الصناعي وتبين أن مكان الواقعة شارع ٦ أكتوبر الوراق وأن مرتكبي الواقعة هم كل من "محمد. أ" ١٧ سنة و"مصطفي.ع" 16 سنة و"أحمد.س"15 سنة مصور الفيديو وجميعهم طلبة بالصف الأول الثانوي الصناعي تم ضبطهم وضبط الهاتف الخاص بالمتهم الثالث وبه مقطع الفيديو.



بمواجهتهم اعترفوا قيامهم بالتعدي بالضرب وتصوير المدعو محمد ١٤ سنة من الاحتياجات الخاصة

تم استدعاء والد المجني عليه جمال ٤١ سنة بائع متجول اتهمهم بالتعدي بالضرب على نجله.



تم تحرير محضر بالواقعة وأحالته للنيابة العامة التي تولت التحقيق.

