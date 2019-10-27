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حوادث

عبد الكريم: إعلان القائمة عقب نهاية مدة الطعون والتنازلات في انتخابات نادي القضاة

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 11:07 م
المستشار يسري عبد
المستشار يسري عبد الكريم
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عمرو خليفة – جودت عيد
أكد المستشار يسري عبد الكريم، رئيس محكمة الاستئناف، والمرشح على مقعد رئيس نادي القضاة، انتخابات النادي التي تجرى على جميع مقاعد مجلس الإدارة والبالغ عددها 17 مقعدًا، بعد أن أنهى المجلس الحالي مدته القانونية المقررة في اللائحة الداخلية لنادي القضاة، أنه سيقوم بإعلان قائمته عقب نهاية مده الطعون والتنازلات.

وأضاف عبد الكريم، أنه عقب الاستقرار على القائمة التي ستخوض معه انتخابات النادي سيقوم بإعلان برنامجهم الانتخابي، وسيبدأ الجولات على القضاة لتعريفهم بالبرنامج، وشرحه لهم.

وتابع المرشح على مقعد رئيس نادي القضاة، أنه بمناسبة غلق باب الترشح اليوم على كافة مقاعد نادي قضاة مصر نتمنى لكل المرشحين التوفيق و السداد في انتخابات شريفه رأس الأمر فيها و عموده و ذروة سنامه خدمة القضاء و القضاة، وأن تظل مصرنا الغالية مرفوعة الهامة.

وتجرى الانتخابات الكلية في نادي قضاة مصر على المقاعد الـ17 هي؛ مقعد رئيس النادي، ومقعد عن المتقاعدين، و5 مقاعد للمستشارين، و5 مقاعد من بين رؤساء المحكمة والقضاة بالمحاكم الابتدائية على أن يكون أحدهم على الأقل قاضيًا، و5 من أعضاء النيابة العامة على أن يكون أحدهم على الأقل من وكلاء النائب العام.

وتم فتح باب الترشح في انتخابات مجلس إدارة نادي قضاة مصر اعتبارا من يوم الاثنين الموافق ٢١ أكتوبر، حتى تم إغلاق باب الترشح، اليوم الأحد الموافق ٢٧ أكتوبر.

وستجري انتخابات نادي قضاة مصر يوم الجمعة الموافق ٢٠ ديسمبر ٢٠١٩.
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