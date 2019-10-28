بنك المعرفة المصري ينظم ورشة عمل تعريفية في جامعة طنطا

يقيم بنك المعرفة المصري ، ورشة عمل في جامعة طنطا على مدار اليوم الإثنين الموافق 28 أكتوبر 2019 وغدا الثلاثاء 29 أكتوبر 2019



وتدور فعاليات هذه الورشة حول بنك المعرفة المصري والمصادر المتاحة على الموقع من مختلف الناشرين، بالإضافة إلى التعريف بنظام التصفح، وما يسمى بالبحث المتحد أو البحث المجمع "Federated Search".



وكان قد بدأ بنك المعرفة المصري سلسلة من ورش العمل في مختلف الجامعات المصرية، بدأت بجامعة أسوان، ثم جامعة جنوب الوادي، ثم جامعة سوهاج، ثم جامعة أسيوط ثم جامعة بنها.



ويمكن لمن يهمه الامر أن يسجل الآن ومجانًا على موقع بنك المعرفة المصري، لمعرفة أماكن ورش العمل القادمة يمكن الدخول على الرابط التالي

‏www.ekb.eg



جدير بالذكر أنه في إطار مبادرة رئيس الجمهورية التي أطلقها في عيد العلم سنة 2014 ”نحو مجتمع مصري يتعلم ويفكر ويبتكر“ ودعمًا لجهود الإرتقاء بمجتمع المعرفة المصري وزيادة إهتمام وشغف المواطن المصري بالعلوم ودعم التعليم والبحث العلمي ، تم إنشاء بنك المعرفة المصري في يناير 2016 كأحد أهم وأكبر المشروعات القومية المعرفية في مجال التعليم والبحث العلمي في تاريخ مصر الحديث.



ويحتوي بنك المعرفة المصري على بوابتين رئيسيتين تنقسم كل بوابة منهم لعدد من البوابات الفرعية ، البوابة الرئيسية الأولى هي بوابة إتاحة المعلومات www.ekb.eg ، والتي تعد من أكبر المكتبات الرقمية على مستوى العالم ، والتي تقدم وصول مجاني للمنشورات التعليمية والعلمية في العديد من فروع المعرفة لكل أفراد الشعب داخل جمهورية مصر العربية ، وذلك بالتسجيل عليها بإستخدام الرقم القومي والبريد الإلكتروني وبعض البيانات الشخصية والوظيفية البسيطة ، وتقدم هذه البوابة خدماتها من خلال أربع بوابات فرعية للقرّاء والباحثين والطلبة والمعلمين وكذلك الأطفال .



أما عن البوابة الرئيسية الثانية لبنك المعرفة المصري فهي بوابة إنتاج و نشر المعلومات المحلية الأكاديمية للجامعات المصرية والمعاهد والمراكز البحثية وأية جهة بحثية أو أكاديمية داخل جمهورية مصر العربية من خلال نظام نشر إلكتروني متكامل وفقًا للمعايير العالمية. وتشمل البوابة نظام متكامل لدعم توثيق المحتوى المعرفي العلمي والبحثي لكافة الجامعات والمراكز البحثية مما يدعم ذاكرة مصر العلمية والبحثية .



وفي ضوء إصلاح نظام التعليم الحالي، يقوم بنك المعرفة المصري بالتعاون مع شركة CDSM بدعم خطة التحول للتعليم ما قبل الجامعي والجامعي والتي تهدف إلى تحسين استخدام التكنولوجيا في العملية التعليمية.



ودعمًا للخطة البحثية وتصنيف الجامعات المصرية، قام بنك المعرفة المصري بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعات المصرية بدعم بدء إطلاق أحد أهم الأدوات لقياس الأداء البحثي الأكاديمي من خلال قاعدة بيانات سايفال SciVal التي توفرها شركة إلسيفير الرائدة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعات المصرية .