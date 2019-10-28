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حوادث

وزير الداخلية يتفقد تأمينات مؤتمر الاتصالات الراديوية بشرم الشيخ .. صور

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 12:44 ص
وزير الداخلية يتفقد
وزير الداخلية يتفقد تأمينات مؤتمر الإتصالات الراديوية 2019
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مصطفى الرماح
أجرى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية جولة مسائية بنطاق شرم الشيخ، تفقد خلالها التجهيزات والاستعدادات التى اتخذتها الأجهزة الأمنية لتأمين فعاليات المؤتمر العالمى للاتصالات الراديوية 2019 والذى ستنطلق فعالياته الإثنين 28 الجارى بمدينة شرم الشيخ.

وتابع الوزير عددا من نقاط التفتيش والأكمنة الحدودية والارتكازات والأقوال الأمنية ووحدات التدخل السريع والنقاط الحاكمة بنطاق المدينة ، واطلع على عناصر خطط ومحاور تأمين الوفود المشاركة ، كما اطمأن على كفاءة وفاعلية نطاقات التأمين وما تحققه من معدلات لإحكام السيطرة الأمنية على محاور ومنافذ المدينة.

ووجه وزير الداخلية باتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر وتشديد الإجراءات الأمنية على حدود ومنافذ محافظة جنوب سيناء ، وخاصةً مدينة شرم الشيخ ونشر الأكمنة الثابتة والمتحركةٍ، كما وجه القيادات الأمنية بالمتابعة المستمرة للقوات ، وتوفير كافة الإمكانيات والتجهيزات التى تكفل لهم تنفيذ مهامهم بكفاءة.

وأشاد بأطر التعاون والتنسيق بين رجال القوات المسلحة والشرطة لتأمين فعاليات المؤتمر ، مشيرًا إلى أن ما شهده من انضباط فى الأداء الأمنى والروح المعنوية المرتفعه للقوات ، يؤكد أن رجال الشرطة لا يألون جهدًا فى تحمل مسؤولياتهم الوطنية ، انطلاقًا من حرصهم على أن تعكس فعاليات المؤتمر الوجه الحضارى للدولة المصرية.
وزير الداخلية يتفقد تأمينات مؤتمر الاتصالات الراديوية بشرم الشيخ .. صور
وزير الداخلية يتفقد تأمينات مؤتمر الاتصالات الراديوية بشرم الشيخ .. صور
وزير الداخلية يتفقد تأمينات مؤتمر الاتصالات الراديوية بشرم الشيخ .. صور
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