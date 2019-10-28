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مرأة

ببدلة سوداء على نقشة الحنة.. هيفاء وهبي تشعل انستجرام

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 01:52 ص
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
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أسماء عبد الحفيظ
أثارت صورة الفنانة هيفاء وهبي الأخيرة ردودا واسعة من متابعيها عبر موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام، وتم تداولها.

وظهرت هيفاء وهبي ببدلة سوداء على نقشة الحنة، وتاركة شعرها منسدلا على الأكتاف.

ووضعت ميكب هادئا وبسيطا على وجهها ارتكز على احمر الشفاة وايلينر العيون السوداء ومسكرة الرموش.

وانتلعت فى قدميها حذاء اسود ذات الكعب العالى،مما ميز إطلالتها.
هيفاء وهبى هيفاء وهبى
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ببدلة سوداء على نقشة الحنة.. هيفاء وهبي تشعل انستجرام

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