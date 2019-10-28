ببدلة سوداء على نقشة الحنة.. هيفاء وهبي تشعل انستجرام

أثارت صورة الفنانة هيفاء وهبي الأخيرة ردودا واسعة من متابعيها عبر موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام، وتم تداولها.



وظهرت هيفاء وهبي ببدلة سوداء على نقشة الحنة، وتاركة شعرها منسدلا على الأكتاف.



ووضعت ميكب هادئا وبسيطا على وجهها ارتكز على احمر الشفاة وايلينر العيون السوداء ومسكرة الرموش.



وانتلعت فى قدميها حذاء اسود ذات الكعب العالى،مما ميز إطلالتها.