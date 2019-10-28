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ما وراء الطبيعة.. أول مسلسل مصري من إنتاج نتفليكس.. الأحداث الخارقة تغلب على العمل .. واستبعاد هبة مجدي لأسباب غير معروفة

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 11:00 ص
ما وراء الطبيعة
ما وراء الطبيعة
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محمد نبيل
ما وراء الطبيعة.. أول مسلسل مصري من إنتاج شبكة نتفليكس
الأحداث الخارقة تغلب على العمل
استبعاد هبة مجدي لأسباب غير معروفة

تصدر مسلسل "ما وراء الطبيعة" مؤشر البحث جوجل في مصر خلال الساعات الأخيرة، ومن هنا نستعرض بعض المعلومات عن العمل الفني،على النحو التالي:

الممثل والكاتب المصري أحمد أمين نجم أول مسلسل مصري من إنتاج Netflix، والذي سيبدأ تصويره في نوفمبر القادم.

المسلسل مستوحى من سلسلة الروايات الأكثر مبيعًا في الوطن العربي للكاتب أحمد خالد توفيق "ما وراء الطبيعة"، وسيتولى إخراجه عمرو سلامة وماجد الأنصاري.

يتناول مسلسل "ما وراء الطبيعة"، الذي تدور أحداثه في مصر في ستينيات القرن الماضي، سلسلة من الأحداث الخارقة للطبيعة التي يتعرض لها الدكتور رفعت إسماعيل، ومحاولاته لكشف أسرار هذه الأحداث الفريدة وغير العادية الواحدة تلو الأخرى.

وسيؤدي الممثل والكاتب المصري أحمد أمين دور البطولة في المسلسل، وهو ما أثار موجة من الجدل عبر وسائل التواصل الإجتماعى فى ملائمته للدور، فيما تأكد استبعاد الفنانة هبة مجدي من بطولة العمل لأسباب مجهولة بعد كانت قاب قوسين من التوقيع.

وسيجسّد أحمد أمين شخصية أخصائي أمراض الدم الأعزب، الدكتور رفعت إسماعيل. وستبدأ مرحلة التصوير للمسلسل في نوفمبر القادم، وسيتولّى إخراجه عمرو سلامة مخرج مسلسل "طايع"، بمشاركة المخرج الإماراتي ماجد الأنصاري، مخرج فيلم "زنزانة".

وقال عمرو سلامة، المخرج والمنتج التنفيذي للعمل: "يقدّم أحمد أمين أداءً يتّسم بالأصالة مع حضور قوي على الشاشة، لذلك شعرنا بأنه الشخص المناسب لتجسيد شخصية الدكتور رفعت إسماعيل.

وأضاف عمرو سلامة: ومع وجود ممثل موهوب مثله إلى جانب المؤثرات الخاصة المذهلة لدينا، نحن متشّوقون للبدء بتصوير العمل الشهر المقبل".

ويعدّ مسلسل "ما وراء الطبيعة" المستوحى من سلسلة روايات الكاتب الكبير أحمد خالد توفيق، والتي حققت مبيعات تجاوزت 15 مليون نسخة في جميع أنحاء العالم، أول عمل من إنتاج Netflix في الدراما المصرية.

وسيتم تصوير مسلسل "ما وراء الطبيعة" الذي يلتزم بسلسلة الروايات الأصلية، في مصر، الأمر الذي يعكس التزام Netflix بإنشاء محتوى مصري أصلي للجمهور العالمي.

ومن المنتظر الإعلان عن قائمة الممثلين المشاركين في المسلسل لاحقًا، كما سيقوم المسلسل بتصوير الأحداث الخارقة للطبيعة بشكل مذهل باستخدام تقنيات ومؤثرات بصرية قوية في مرحلة ما بعد الإنتاج، بما يتكامل مع الأداء المتميز للممثلين.
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