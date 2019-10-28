حصاد المحترفين.. محمد صلاح يسجل للمرة الأولى منذ 5 جولات.. وعمرو وردة يتألق ويفتعل أزمة كبيرة

انتهت منافسات جولات هذا الأسبوع في الدوريات الأوروبية المختلفة ، والذي شهدت انتصارات مهمة للاعبين المصريين في الخارج، وتسجيل بعضهم وقيادتهم لفرقهم لتحقيق الفوز .



ويرصد لكم صدى البلد ، حصاد المحترفين لهذا الأسبوع، في مختلف الدوريات الأوروبية.



محمد صلاح مع ليفربول



قاد محمد صلاح فريقه ليفربول للفوز على حساب ضيفه نادي توتنهام هوتسبير بهدفين مقابل هدف ، وذلك في المباراة التي جمعتهما أمس ، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي .



أحرز صلاح الهدف الثاني للريدز من ضربة جزاء سددها بنجاح ، وذلك بعد غياب 5 جولات عن التسجيل ، رافعًا رصيده من الأهداف في الدوري هذا الموسم للهدف رقم 5 ، ومعززًا صدارة فريقه للبريميرليج برصيد 28 نقطة .



تريزيجيه والمحمدي مع أستون فيلا



خسر أستون فيلا والذي يلعب لصفوفه المحترفان المصريان أحمد المحمدي ومحمود حسن تريزيجيه بثلاثة أهداف نظيفة أمام ضيفه نادي مانشستر سيتي ، وذلك ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي.



أحمد المحمدي واصل الغياب عن فريقه وتم استبعاده من قائمة المباراة ، بينما بدأ تريزيجيه المباراة كأساسي وظهر بشكل جيد ، لكنه لم يشفع لفريقه ولم يمنعه من الهزيمة.



وبتلك النتيجة ، توقف رصيد نادي أستون فيلا عند 11 نقطة في المركز الخامس عشر.



أحمد حجازي مع ويست بروميتش ألبيون.



تعادل ويست بروميتش ألبيون والذي يلعب لصفوفه المدافع المصري أحمد حجازي مع ضيفه شارلتون أتليتيك بهدفين لكل منهما ، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر لدوري الدرجة الأولى "البريميرشيب"



حجازي جلس على مقاعد البدلاء ولم يشارك مع فريقه الذي رفع رصيده من النقاط للنقطة 27 في صدارة الدوري.



محمد النني مع بيشكتاش



فاز فريق بشكتاش الذي يلعب لصفوفه المحترف المصري محمد النني على جالاتا سراي بهدف دون رد، في إطار مباريات الجولة التاسعة من الدوري التركي الممتاز.



وشارك النني في التشكيل الأساسي لـ بيشكتاش خلال المباراة، حيث خاض اللقاء كاملًا، من الدقيقة الأولي،ليساهم في زيادة رصيد فريقه من النقاط للنقطة 12 ، لتضعه في المركز الثامن في جدول الترتيب.



كهربا مع أفيس



واصل فريق أفيس والذي يلعب لصفوفه المحترف المصري محمود عبد المنعم كهربا ، سلسلة النتائج السلبية ، وذلك بعد سقوطه أمام نادي بيليسيتش بثلاثة أهداف مقابل هدفين ، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري البرتغالي.



كهربا لم يتواجد في قائمة الفريق للمباراة ، والتي شهدت خسارة فريقه للمرة الثامنة هذا الموسم ، ليتوقف رصيده عند 3 نقاط في المركز الثامن عشر والأخير



عمرو وردة مع لاريسا



قاد المحترف المصري عمرو وردة ، فريقه نادي لاريسا، للفوز على باناثينايكوس بهدفين مقابل هدف ، وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري اليوناني.



وردة قام بصناعة الهدف الأول لفريقه ، قبل أن يوقع على الهدف الثاني للاريسا في الدقيقة 57 ، ليقفز بفريقه للمركز السادس برصيد 12 نقطة.



وافتعل وردة أزمة كبيرة ، وذلك بعدما قام بركل مقاعد البدلاء الخاصة بفريق باناثينايكوس ، ليدخل بعدها في مشادات مع الأمن والعمال في الملعب الذين حاولوا منعه من العراك مع بعض جماهير باناثينايكوس ولكن الكاميرات التقطت الواقعة.



كريم حافظ مع قاسم باشا



انتصر فريق قاسم باشا والذي يلعب لصفوفه المحترف المصري كريم حافظ بأربعة أهداف مقابل هدف على نادي جوزتبه ، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري التركي



شارك حافظ في المباراة بالكامل ، لكنه سجل هدفًا بالخطأ في مرماه في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول ، لكنه لم يمنع فريقه من تحقيق الانتصار الثالث له هذا الموسم.



وبتلك النتيجة ، ارتفع رصيد نادي قاسم باشا للنقطة 11 في المركز الحادي عشر.



أحمد حسن كوكا مع سبورتينج براجا



يستضيف اليوم فريق سبورتينج براجا ، والذي يلعب لصفوفه المحترف المصري أحمد حسن كوكا ، نظيره نادي سانتا كلارا ، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري البرتغالي.



ويحتل سبورتينج براجا المركز الثاني عشر برصيد 8 نقاط قبل انطلاق مباراة اليوم.



