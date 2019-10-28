شاهد.. مراحل تصنيع حلوى المولد بأسيوط.. تعرف على أسعارها

أيام وتحل علينا ذكرى المولد النبوي الشريف، والتي يستعد لها مصانع الحلوى والبائعين في اسيوط، بفترة كبيرة كموسم مهم لبيع الحلوى والعرائس للمواطنين .



وتعد منطقة القيسارية وميدان المجذوب من اهم المناطق التي تتمركز فيها باعة الحلوى خلال فترة الاحتفالات والتي تلاقي إقبالا كبيرا من المواطنين لشراء الحلوى والعرائس .



وقال أحمد سيف أحد البائعين: إن الاستعدادات للاحتفال بالمولد النبوي الشريف تتم قبل شهر حيث نقوم بعمل شوارد بميدان المجذوب ونعرض فيها جميع انواع الحلوى وتجد إقبالا من المواطنين خاصة العرائس .



وتابع: حيث يقوم الشباب بشراء الحلوى ومعها العروسة لاهدائهما الى خطيبته ضمن المواسم السنوية كعادة من عادات الصعايدة



وأشار أحمد سيد أحد العاملين في صناعة حلوى المولد في اسيوط ، ان مصانع الحلوى تستعد لهذا الموسم من كل عام بفترة تتعدى شهر تقريبا من خلال شراء خامات صناعة الحلوى من حمص وفول سوداني وجوز هند وغيرها من الخامات اللازمة لعملية التصنيع وتبدأ عملية التصنيع قبل بدأ الموسم بايام حتى تكون الحلوى طازجة ، حيث يتم صناعة حلاوة المولد الحمصية أو السمسمية أو الفولية عن طريق ذوبان السكر في المياه بعد وضعه في إناء نحاسى يتم وضعه علي "الموقد"، بعدها يتم تقليبه باستخدام ملعقة خشبية حتى يصير سائل لزج.



وأضاف بعدها يتم وضع الأنواع المختلفة من الفول السودانى أو السمسم أو الحمص، أو البندق بعد فرزها واستخراج الشوائب منها حتى تكون جاهزة لإضافتها للمحلول السكرى، علي حسب الحلوى المراد تصنيعها بعدها يتم تقليب المحتويات، ثم رفع الإناء المغلى بعد التأكد من تسوية العجين.



وأستكمل : بعد خلط السكر السائل مع المنتجات المراد تصنيعها، يتم وضعها علي طاولة خشبية نظيفة ويتم فردها ثم تقطيعها بسكين حاد وتشكيلها إلى قطع صغيرة طولية وعرضية ثم تترك علي الطاولة للتهوية حتى تتماسك العجينة ثم يتم تجميعه وتعبئته وتغليفه ووضعها داخل الكراتين".



وأكد سامح القاضي صاحب مصنع حلوى أن أسعار حلاوة المولد هذا العام لم تختلف كثير عن العام الماضي حيث تراوح سعر كيلو الحمصية أو السمسمية أو الفولية 40 جنيه، وعلبة الحلوى المشكلة سعر الكيلو 25 و 30 جنيه، وعلبة الحلوى المشكلة الكيلو ونصف بـ 40 جنيه وذلك حسب نوع التشكيله، بينما يتراوح سعر كيلو قرص الحمصية أو المكسرات من 10 لـ 30 جنيه، وكيلو جوز الهند بالزبيب أو الفسدق أو البندق، 40 و50 جنيه، وكيلو الملبن الأبيض والفواكه 20 جنيه، وملبن عين جمل 85 جنيه، وقرص البندقية 100 جرام بـ 25 جنيه، وكيلو الشكلمة بالكريز 50 جنيه، و قرص الفسدقية 100 جرام بـ 30 جنيه، وقرص اللوز 100 جرام بـ 25 جنيه، والعروسة "البلاستك" بـ120 جنيه.



