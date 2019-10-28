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أخبار البلد

القوي العاملة تتابع عودة جثمان مصري في إيطاليا وصرف مستحقاته

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 11:16 ص
صدى البلد
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هيثم سعد الدين
أصدر وزير القوي العاملة محمد سعفان، تعليمات لمكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوي العاملة ، بالقنصلية المصرية بميلانو، بمتابعة إجراءات عودة جثمان المواطن المصري أحمد السيد محمد إبراهيم التي توفي نتيجة مرضه، فضلا عن مستحقاته التأمينية لدي هيئة التأمينات الإيطالية، وتقديم واجب العزاء لوالده.

وبمتابعة الوزارة مع المستشار العمالي بميلانو عزت عمران في هذا الخصوص، أشار إلي المواطن المصري المتوفي نتيجة مرضية من مواليد 5 يونيو 2000 بمحافظة الشرقية، وتوفي في إحدى مستشفيات محافظة الكومو، نتيجة مرضه يوم 24 أكتوبر الجاري ، وقام المكتب بتقديم واجب العزاء لوالد الشاب المتوفي باسم وزارة القوي العاملة والقنصلية المصرية بميلانو، ومكتب التمثيل العمالي، ومازال المكتب يتابع إجراءات عودة الجثمان لأرض الوطن ومستحقاته التأمينية لدي هيئة التأمينات الإيطالية.



القوي العاملة تتابع عودة جثمان مصري في إيطاليا وصرف مستحقاته
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