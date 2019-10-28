حسين الجسمى يطرح أغنيته الجديدة لا تجامل

طرح النجم الإماراتى حسين الجسمى أغنية جديدة بعنوان "لا تجامل" عبر قناته الرسمية على "يوتيوب"، والأغنية من كلمات ود، وألحان عزوف، وتوزيع ياسر ماجد.





يذكر أن أغنية "ما نسيتك" لـ حسين الجسمي والتي طرحها منذ عدة أشهر، حققت نجاحا كبيرا، وهي كلمات وألحان إسماعيل الفروه جي، وتوزيع زيد عادل، وتقول كلماتها: "مانسيتك مانسيتك وانت تدري حتى قلبي صار بيديك ما نستيك .. من لقيتك من لقيتك كانت أسعد لحظة عندي من لقيتك .. انتى روحي وياهوة يقدر ينسى روحه .. انتى سري وشلون للعالم ابوحه .. أنت وردة أنت وردة ومن دمع عيني سقيتك .. ما نسيتك ما نسيتك يا حبيبي ما نسيتك".

