رئيس جامعة عين شمس يكرم الطلاب الحاصلين على المراكز الأولى في أسبوع الشباب الإفريقي

كرم اليوم ا.د محمود المتينى، رئيس جامعة عين شمس، وا.د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الطلاب الفائزين بالمراكز الأولى بأسبوع الشباب الإفريقي الأول، الذى أقيم بجامعة أسوان فى الفترة من 19 إلى 25 أكتوبر الجاري، وذلك خلال انعقاد مجلس الجامعة بحضور ا.د نظمى عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وا.د عبد الناصر سنجاب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والسادة عمداء الكليات.





وحصد طلاب الجامعة 5 ميداليات ذهبية وميدالية فضية وميدالية برونزية في مختلف المجالات الرياضية والفنية والعلمية.وحصل الطلاب المشاركين فى النشاط العلمى على "أفضل جامعة" بالإضافة إلى ميدالية ذهبية في مجال الابتكار والاختراعات حصل عليها الطالب محمد فتحي رزق بالفرقة الثالثة كلية الهندسة، بالإضافة إلى حصول الطالب عمر جمال عبد العزيز الفرقة الرابعة كلية الحاسبات والمعلومات، على المركز الأول بميدالية ذهبية في مجال البرمجيات.وفي المجال الفني حصلت الطالبة أمل أشرف أحمد بالفرقة الثالثة كلية الآداب على المركز الأول بميدالية ذهبية في مجال الأفلام القصيرة.كما حصلت الطالبة جهاد خالد الفرقة الرابعة كلية التجارة على المركز الثاني بميدالية فضية في مجال التصوير الزيتى.وحصلت الطالبة أسماء عبد الحميد عبد الرحمن الفرقة الثالثة كلية الآداب على المركز الثالث في مجال التصوير الزيتى، وفي المجال الرياضي تصدر الطالب جون مرقص عبده بالفرقة الأولي بكلية الهندسة بميداليتين ذهبيتين في السباحة ١٠٠ متر حر و١٠٠ متر صدر.كما تم تكريم طارق أحمد مدير عام إدارة رعاية الشباب ومحمد طه وطلعت عبده وهدى راضي بالإدارة العامة لرعاية الشباب المشرفين على الوفد الطلابي تقديرا لجهودهم.وقد أكد الدكتور محمود المتينى دعم إدارة الجامعة لجميع مواهب الطلاب فى مختلف المجالات وتذليل جميع العقبات لمشاركتهم في مختلف المحافل الإقليمية والدولية بالصورة اللائقة بجامعة عين شمس العريقة.كما أشاد الدكتور عبد الفتاح سعود بمستوي الطلاب المشرف مشددا عليهم بضرورة العمل على تطوير مهاراتهم وتنميتها كما أكد دعمه لجميع الطلاب المتميزين، حيث تم تخصيص مكافأة مالية لكل للطلاب الذين حصدوا المراكز الأولى لتكون بمثابة دافع مادى إلى جانب التكريم المعنوى بإهدائهم شهادات تقدير لجهودهم.