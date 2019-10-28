بعثة المصري البورسعيدي تصل القاهرة بعد الفوز على بطل سيشل

وصلت بعث الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي إلى مطار القاهرة الدولي، اليوم، عائدة من سيشل عقب مواجهة فريق كوت دي اور في إطار دور الـ32 المحلق في كأس الكونفدرالية الأفريقية.



ونجح فريق المصري البورسعيدي الفوز على بطل سيشل بأربعة أهداف دون رد بالمباراة التي أقيمت أمس الأحد في سيشل.



ومن المنتظر أن يلتقي المصري مع منافسه بطل سيشل يوم 3 نوفمبر المقبل باستاد الجيش ببرج العرب في إياب دور ملحق الكونفدرالية.



وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن اختيار طاقم تحكيم من بوركينا فاسو لإدارة مباراة الإياب ويضم كلا من بوريما سانوجو حكمًا للساحة ومعه كل من أهابو ووبجو مساعدًا أول وايسيبيري ياميجو مساعدًا ثانيًا وحميدو ديرو حكمًا رابعًا، فيما تم إسناد مهام مراقب المباراة إلى أومورهو سيستيليو من جنوب السودان.