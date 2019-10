نشرت الفنانة فاطمة نصر، عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، صورة جديدة من مهرجان قرطاج السينمائي.





وظهرت فاطمة بفستان أسود قطيفة بكم طويل والآخر بدون أكمام، ومزين بحزام باللون السيلفر أعطها أناقة، واعتمدت تسريحة عادية دون تكلف، واعتمدت على مكياج قليل مع أحمر الشفاه باللون الأحمر.





وكتبت فاطمة تعليقا على الصورة قائلة: " From the #jcc19 opening ceremony❤ dressed by my sweet friend