Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

العاهل السعودي يصدر أمرا ملكيا جديدا

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 08:43 م
صدى البلد
Advertisements
عرفة البنداري
أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الاثنين، أمرا ملكيا بتعيين الدكتور محمد بن سعود بن موسى التميمي محافظًا لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالمرتبة الممتازة.

وجاء في نص الامر الملكي: بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ( 74 ) بتاريخ 5 / 3 / 1422هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 14 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ .

أمرنا بما هو آت :
أولًا: يعين الدكتور محمد بن سعود بن موسى التميمي محافظًا لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالمرتبة الممتازة.

ثانيًا: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أمر ملكي سعودي بتعيين نائب جديد لمحافظ مؤسسة النقد العربي

أمر ملكي سعودي بإعفاء وزيريّ الخارجية والنقل

إعفاء وزراء ومسئولين سعوديين وتعيين آخرين.. الملك سلمان يجري تغييرات مهمة بالحكومة

ترشيحاتنا

بالصور | السيسي يتفقد نقاط التفتيش الأمني وفحص السيارات في شرم الشيخ

قيمتها 18 مليون جنيه .. التعويضات تثبت ملكية شقة لـ عمرو دياب فى جاردن سيتى

الدولار ينخفض في نهاية تعاملات اليوم

بضحكة جميلة.. ياسمين صبري بملابس كاجول مبهرة

أجبرهما على القفز من القطار.. شاهد عيان يروي الدقائق الأخيرة في حياة ضحية الحادث ..فيديو

شكلهم مش مصرى خالص.. محمد زيدان يشعل السوشيال ميديا بصحبة أولاده| شاهد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هانتعشى إيه النهاردة .. بيض بالبسطرمة وبطاطس بانيه وسلطة طماطم بالموتزاريلا

موضة 2020.. استوحي إطلالاتك الجديدة من مريام فارس

تكشف أسرار حياتها .. ملكة جمال مصر للكون في ضيافة صدى البلد