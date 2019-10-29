أسعار فيرنا المستعملة في سوق السيارات.. تفاصيل بالفيديو

يشهد سوق السيارات المستعملة في مصر حالة انتعاش كبيرة، بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة في مصر.



ونستعرض في السطور التالية السيارة هيونداي فيرنا موديل 2017 المستعملة في سوق السيارات المستعملة في مصر.



جذبت هيونداي فيرنا موديل 2017 ، أنظار المارة في سوق الجمعة للسيارات المستعملة في مدينة نصر، وخصص التجار مكانًا فريدًا في السوق لعرضها.



تنوعت أسعار السيارات وفقًا لحالتها وسنة الصنع، ولم تتأثر الأسعار بشكل كبير بعد اتفاقية إلغاء الجمارك على السيارات الأوروبية، إلا بنسب طفيفة في سوق المستعمل.



ويتراوح سعر هيونداي فيرنا موديل 2017 والقريبة منها ما بين 150 ألفا لـ 160 ألف جنيه على حسب سنة الصنع وحالة السيارة.



ويرصد "صدى البلد" من خلال الفيديو المرفق اسعار هيونداي فيرنا موديل 2017 في سوق السيارات المصرية.

