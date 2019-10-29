صفحة جديدة مع الخطيب.. مرتضى منصور يكشف عن تفاصيل دعم تركى آل شيخ للزمالك

أكد مرتضى منصور، رئيس الزمالك، أنه يريد فتح صفحة جديدة مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، متمنيا الشفاء له في رحلة علاجه".



وأضاف مرتضى منصور، في تصريحات له: "أؤكد أنه لا توجد أي مشكلة بيني وبين محمود الخطيب، لكن هناك لجان إلكترونية تتحدث باسمه وتوجه السباب لي هاتفيا، وهذا لن يصب في صالح مصر، لكني أعرف أخذ حقي بالقانون".



وأكمل مرتضى منصور: "أعرف أن تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالسعودية، أهلاوي، وصديق مقرب لمحمود الخطيب، لكن يجب أن يعرف الجماهير أنه كان يدعم الزمالك ماديا حين كانت علاقته مع محمود الخطيب على أكمل وجه".



وأتم رئيس الزمالك تصريحاته مرتضى منصور: "كان تركي آل الشيخ رئيسا شرفيا للأهلي حين تحمّل صفقة التعاقد مع اللاعب التونسي حمدي النقاز، الذي تسخر منه بعض الجماهير حاليًا بشكل غير لائق".